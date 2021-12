La CRDH de Tanger-Tétouan-Al Hoceima tient sa quatrième session ordinaire

Partager Facebook

La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, récemment, sa quatrième session ordinaire, conformément à la loi 76.15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), et à l’article 36 de son règlement intérieur.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de la CRDH, Soulma Taoud, a salué l’adhésion responsable de tous les membres et les cadres administratifs de la commission, et leur contribution constructive aux actions entreprises par la Commission et à la promotion de son rayonnement, à travers leur participation à la plupart des activités organisées, en plus de leur suivi de la situation des droits de l’Homme dans la région, grâce à la vigilance, la surveillance continue des cas de violation et la rapidité d’intervention pour y faire face.

Mme Taoud a précisé que la protection contre les violations figure en tête des priorités de l’action des CRDH, soulignant l’importance de promouvoir la culture des droits de l’Homme, eu égard à son rôle dans le renforcement de la protection de ces droits.

Elle, à cet égard, rappelé que la CRDH et le CNDH ont organisé une série de formations au profit des membres et des cadres administratifs, afin de renforcer leurs capacités et de promouvoir leurs contributions et leurs interventions.

Cette réunion a été également une occasion pour présenter et examiner le bilan d’action des trois comités permanents relatifs à “la promotion des droits de l’Homme”, “la protection des droits de l’Homme”, et au “suivi et l’évaluation de l’efficacité des droits dans les politiques publiques et les programmes régionaux”, ainsi que des éléments du plan d’action annuel au titre de l’année 2022, qui ont été approuvés à l’unanimité, en plus de la formation d’un comité qui sera chargé de l’élaboration du rapport annuel 2021.

Elle a été sanctionnée par une série de recommandations pratiques visant à améliorer le travail de la commission régionale et ses actions liées à la promotion de la culture des droits de l’Homme, la protection contre les violations, et le renforcement du partenariat avec ses partenaires des institutions gouvernementales et non gouvernementales dans les différentes provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

LR/MAP