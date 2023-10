La Bourse de Casablanca démarre en légère hausse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Bourse de Casablanca démarrait la séance en légère hausse lundi, son indice de référence, le MASI, s’adjugeant 0,06% à 11.994,56 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont progressé de, respectivement, 0,17% à 975,42 pts et 0,15% à 884,73 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris, quant à lui, 025% à 1.010,69 pts.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Auto Hall (+2,97% à 68,99 dirhams (DH)), Douja Prom Addoha (+2,7% à 15,2 DH), Res Dar Saada (+2,18% à 22,99 DH), Lafargeholcim Mar (+1,87% à 1.910 DH) et Alliances (+1,85% à 110 DH).

En revanche, Microdata (-5,48% à 547,2 DH), Mutandis Sca (-1,98% à 242,1 DH), Risma (-1,73% à 216,2 DH), Attijariwafa Bank (-1,66% à 455,3 DH) et TGCC (-0,58% à 172 DH) réalisaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI a clôturé sur une perte de 0,39%.

LR/MAP