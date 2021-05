La Banque Populaire accompagne la relance des régions

Partager Facebook

La Banque Populaire organise, à partir du 19 mai 2021, “les Régionales de l’investissement”, un roadshow au service de la relance économique des régions du Royaume.

“Fidèle à son ancrage régional historique, et à son engagement en faveur du développement du tissu économique national, la Banque populaire organise, à partir du 19 mai 2021, les Régionales de l’investissement”, a annoncé le Groupe bancaire dans un communiqué.

Cette tournée comportera 10 escales à travers le Royaume, à savoir Fès, Rabat, Marrakech, Casablanca, Tanger, Laâyoune, Dakhla, Agadir, Oujda et Nador, précise la même source.

Elle connaîtra la participation de nombreux acteurs publics et privés, dont des départements ministériels, la Caisse Centrale de Garantie (CCG), Maroc PME, l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique (AMEE), les Centres régionaux d’investissement (CRI), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que des fédérations et associations professionnelles.

Au programme, des échanges et des débats pour mettre en avant les atouts et les opportunités sectorielles de chaque région, mais aussi la présentation des mécanismes d’appui, ainsi que les solutions de financement et d’accompagnement mis à la disposition des opérateurs économiques par la Banque Populaire, ses filiales et ses partenaires.

Les rencontres seront diffusées en live via un webinaire et s’achèveront par des workshops dédiés, où intervenants et experts apporteront toutes les réponses aux questionnements des entreprises présentes, fait savoir le communiqué.

Et de noter que cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre des initiatives mises en place par l’État, notamment à travers le lancement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la promotion de la Banque de Projets ainsi que les mesures et programmes visant la décarbonisation industrielle et la promotion de l’Innovation.

LR/MAP