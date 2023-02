La 7ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale mardi à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 7ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale se tiendra, mardi 21 février à Rabat, à l’initiative de la Chambre des conseillers en partenariat avec le Conseil économique, environnemental et social (CESE) sous le thème « Capital humain : un levier fondamental de la justice sociale ».

Le choix du thème « capital humain » pour cette édition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et en célébration de la Journée internationale de la justice sociale, s’inscrit dans le cadre de l’interaction institutionnelle continue de la Chambre des conseillers avec les directives royales éclairées sur les questions liées à la justice sociale, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il s’inscrit également dans le cadre de l’accompagnement scientifique du projet de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, qui conforte les principes et valeurs de la liberté, de la justice sociale, de l’égalité et de la solidarité, et repose sur les fondements essentiels et nécessaires pour relever les défis socio-économiques, poursuit le communiqué.

Au premier rang de ces fondements se trouve le renforcement du capital humain, partant du principe que le citoyen représente une richesse importante et une contribution essentielle au développement durable, que le Maroc veille à réaliser à travers consécration constitutionnelle de la dimension sociale et l’adhésion sérieuse à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (2000-2015), ainsi que les Objectifs du développement durable (2016-2030), souligne la même source, notant qu’un progrès significatif a été réalisé en la matière, particulièrement pour ce qui est de la généralisation de la scolarisation de base et l’élargissement des services de santé.

En vue d’approfondir le débat et la réflexion collective concernant les moyens de renforcer le capital humain à même d’instaurer la justice sociale et de promouvoir la mise en œuvre du nouveau modèle de développement du Royaume, les travaux de ce forum seront répartis sur quatre axes.

Il s’agit ainsi de « la généralisation des services de santé de qualité et de la protection sociale », « les défis d’amélioration du système d’éducation et d’enseignement », « le renforcement des ressources humaines dans les milieux professionnels : levier de la promotion de la prospérité économique et sociale pour tous » et « la diversité culturelle et défis de l’édification d’une société ouverte et cohésive ».

La 7ème édition du Forum parlementaire connaîtra la participation d’un grand nombre de responsables gouvernementaux et parlementaires, d’experts et d’universitaires, ainsi que des représentants des instances politiques et des organisations professionnelles et syndicales.

En consécration de la dimension internationale portée par ce Forum, cette édition connaîtra aussi la participation d’une importante délégation de la République de l’Uruguay, du directeur général de l’ICESCO, ainsi que des représentants des organismes de l’ONU au Maroc, aux côtés du président de l’Union interparlementaire, qui prendra part à cette rencontre via visioconférence.

LR/MAP