La 6è édition du Festival “Jazz sous l’Arganier”, du 27 au 29 décembre à Essaouira

La 6e édition du Festival «Jazz sous l’Arganier» se tiendra du 27 au 29 décembre à Essaouira, avec à la clé 6 concerts inédits à Dar Souiri, espace emblématique de toutes les musiques.

«Magnifique offrande souirie aux mélomanes, cette édition a fait le choix de s’ouvrir aux compositeurs et aux musiciens les mieux inspirés et les plus doués de la scène marocaine du Jazz», souligne l’Association Essaouira-Mogador, organisatrice de cet événement, dans un communiqué.

De la scène marocaine mais pas seulement, le public et pendant trois jours va aussi découvrir l’exceptionnelle créativité et modernité d’une communauté marocaine du Jazz, qui a su faire siens les instruments, les couleurs et les voix de l’Afrique, relève la même source.

Réunis par le grand Majid Bekkas, sont attendus à Essaouira Hamza Bennani Smires, Khalil Bensouda, Julian Belbachir, Soukaina Fahsi, Houssam Guinea et Lalla Tamar, fait savoir l’association, ajoutant qu’ils sont tous à l’affiche de cette 6e édition qui verra, entre autres, les concerts de HBS Moderntet et d’Urban Folklore avec leur jazz festif et généreux, qui se danse, se chante et se partage, mêlant avec subtilité, soul et musiques marocaines.

D’autres surprises jalonneront cette 6e édition qui «se distinguera par un concert d’anthologie du Sextet Afro Gnaoua Jazz dirigé par Majid Bekkas, notre Aly Farka Touré», ajoute la même source. Ainsi, «des invités surprises» sont attendus pour un concert inédit dont Essaouira a le secret et qui fera date cette année encore. «Des compositions originales, du jazz marocain, des mélodies inspirées de l’Afrique, voilà de quoi faire la fête, étonner vos oreilles et clôturer en beauté l’année 2022 !», conclut le communiqué.

LR/MAP