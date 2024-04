FMI | La directrice générale Kristalina Georgieva seule candidate à sa succession

Partager Facebook

L’actuelle directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva est la seule candidate à sa propre succession pour un nouveau mandat de cinq ans.

«La période de soumission des candidatures pour le poste de prochaine directrice générale s’est terminée le mercredi 3 avril 2024. Une candidate, l’actuelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été nommée », selon un communiqué de l’institution financière internationale, publié jeudi à Washington.

Le Conseil d’administration du Fonds organisera « des réunions entre la candidate, Mme Georgieva, et les directeurs exécutifs. L’objectif du Conseil est d’achever le processus de sélection le plus rapidement possible, et au plus tard d’ici fin avril 2024», a ajouté la même source.

Née à Sofia (Bulgarie) en 1953, Kristalina Georgieva a pris les commandes du FMI le 1er octobre 2019. Auparavant, elle a été directrice générale de la Banque mondiale de janvier 2017 à septembre 2019, et a assuré pendant trois mois la présidence par intérim du Groupe de la Banque mondiale.Auparavant, Mme Georgieva a servi comme vice-présidente de la Commission européenne chargée du budget et des ressources humaines. Elle a également été commissaire européenne chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réponse aux crises.

