IPSOS | Wafasalaf classée 1ère avec un indice de recommandation client record

Double consécration pour Wafasalaf, filiale du Groupe Attijariwafa Bank et de Crédit AgricoleConsumer Finance ; et référence dans le secteur du crédit à la consommation au Maroc.

En effet, Wafasalaf,Référence du crédit à la consommation au Maroc et forte d’uneexpertise de plus de 30 ans, arrive à la première place avec un Indice de Recommandation Client record de+46. Et ce, dans le cadre d’une étude menée par le cabinet international IPSOS.

L’étude a été menée à partir d’un échantillon représentatif constitué de clients «Particuliers» détenteurs d’un crédit à laconsommation, qui ont été interrogés via un recueil téléphonique.

Les résultats ont été calculés sur labase de la satisfaction client, l’effort déployé lors de la souscription au prêt, la recommandationclient et l’intention de fidélité de ces derniers pour les deux prochaines années.

Le taux de satisfaction client affiche ainsi une note moyenne de 8,4/10, quand l’Indice deRecommandation Client (IRC) se positionne sur un score de +46 en 2021.

Des évolutions significatives qui permettent à Wafasalaf de se hisser en première position en termesd’IRC, atteignant ainsi un niveau record.

De son côté, dans un communiqué, Wafasalafindique placer la satisfaction de ses clients au coeur de ses priorités, depuis près de trois décennies,en obéissant à des impératifs de confiance, d’éthique, de proximité et de satisfaction.

Et d’ajouter que, pour cela,Wafasalaf n’a eu de cesse d’inventer et d’initier de nouveaux usages et services afin d’offrir uneexpérience et un parcours client, fluide, optimisé et transparent.

C’est ce que confirme l’enquête réalisée, en qualifiant Wafasalaf d’établissement de confiance,proposant des solutions adaptées aux besoins de ses clients et dont les équipes assurent une trèsbonne qualité d’accueil dans la transparence et l’écoute.

Autant d’atouts qui contribuent fortementà la recommandation.

Avec l’évolution des comportements et des contextes économiques et sanitaires incertains, Wafasalafa su faire face à une révolution inédite d’usages et se voit aujourd’hui gratifiée pour la qualité desa stratégie de relation client, peut-on lire dans le communiqué de la société de référence du crédit à la consommation. Concluant qu’il s’agit d’une consécration qui illustre l’engagement fort de l’entreprise etl’aboutissement de son histoire et de ses valeurs.

Wafasalaf , telle qu’elle se présente

Leader historique dans le secteur du crédit à la consommation, Wafasalaf sert ses clients à traversune large gamme de solutions de financement et de services.

Avec près de 990 «collabor’Acteurs», Wafasalaf fait de son capital humain un pilier de son développementstratégique.

Elle endosse un rôle de contributeur économique et social de premier plan et participe de manièreactive au mieux vivre des ménages, à travers le financement de leurs projets et la préservation deleurs capacité financières.

Engagée dans une démarche responsable vis-à-vis de ses partenaires, clients et «collabor’Acteurs»,son action se distingue par une politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique.