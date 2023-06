Inwi décroche la certification professionnelle de ses activités d’audit interne décernée par l’IFACI

Partager Facebook

Inwi a reçu la certification professionnelle de ses activités d’audit interne, décernée par le comité de certification de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI).

Cette certification est accordée en conformité avec le référentiel professionnel de l’audit interne (RPAI – version 2020), qui est basé sur les normes internationales de l’audit interne, précise inwi dans un communiqué.

“Cette reconnaissance témoigne de l’engagement continu de inwi, en tant qu’opérateur global, à fournir des services d’audit interne de qualité. Elle atteste également de l’alignement des pratiques d’audit interne du groupe inwi sur les meilleures pratiques internationales, ainsi que du respect des critères d’indépendance dans la gouvernance d’entreprise”, souligne la même source.

Le référentiel de cette certification se base sur une série d’exigences qui s’articule autour de 5 grands axes, à savoir Positionnement, Pilotage, Programme d’évaluation GRC (Gouvernance, Risque et Contrôle), Professionnalisme et Processus d’audit.

“Le comité de certification de l’IFACI a souligné le professionnalisme avancé de l’équipe d’audit interne de inwi, ainsi que le niveau élevé de pratiques professionnelles atteint par les activités d’audit interne de la Direction d’Audit et de Risk Management”, indique le communiqué.

Cette certification est une étape importante dans l’engagement de inwi envers l’excellence et la qualité des services d’audit interne qu’il fournit à ses parties prenantes (internes et externes), relève la même source, affirmant que l’opérateur global est résolu à maintenir les normes les plus élevées en matière d’audit interne et à continuer de se conformer aux meilleures pratiques internationales.

LR/MAP