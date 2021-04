Inde | Arrivée à New Delhi des premières aides médicales britanniques

Les premières cargaisons d’aide médicale britannique, dont 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d’oxygène, sont arrivées mardi matin en Inde, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère Arindam Bagchi a tweeté des photos de ce matériel en train d’être déchargé d’un vol de la Lufthansa à Delhi, en saluant un exemple de “coopération internationale”.

Au total, neuf conteneurs aériens chargés d’approvisionnement, dont 495 concentrateurs d’oxygène, 120 respirateurs non invasifs et 20 respirateurs manuels, seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi.

La situation en Inde où sévit une nouvelle vague de Covid19 plus meurtrière et plus contagieuse, est “plus que déchirante”, a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le pays de 1,3 milliard d’habitants s’enfonçait dans une crise sanitaire majeure, ses hôpitaux submergés appelant à l’aide face à une explosion de l’épidémie due en partie à la circulation du nouveau variant, le B.1.617.

L’Inde compte à ce jour environ 17,5 millions de cas dont plus de 195.000 décès. Des chiffres qui pourraient être plus élevés selon des experts qui attribuent cette nouvelle vague à la “double mutation” du virus mais aussi à des événements de masse, comme la fête religieuse hindoue Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins hindous.

