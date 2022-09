Gestion migratoire | La coopération maroco-espagnole, exemplaire et unique, selon Bourita

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a qualifié, mercredi à New York, d’«exemplaires et d’uniques » les relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la gestion migratoire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, M. Bourita a affirmé que la dynamique de partenariat sur ce volet aura des répercussions positives aussi bien aux plans bilatéral que régional.

Le ministre a, annoncé à cette occasion, que Rabat et Madrid entendent coordonner leurs efforts lors d’une réunion prévue en décembre prochain en vue d’associer d’autres pays dans cette approche de gestion de la question migratoire et de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains.

Par ailleurs, M. Bourita s’est félicité de la réussite de l’opération Marhaba à la faveur de la qualité de coopération et de coordination entre le Maroc et l’Espagne, ainsi que du rétablissement des liaisons maritimes entre les deux pays, soulignant que les relations maroco-espagnoles ont repris sous les meilleurs auspices.

Les entretiens entre MM. Bourita et Albares se sont déroulés en marge de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

LR/MAP