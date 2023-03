Genève | Le Comité des travailleurs migrants salue la politique migratoire du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La politique marocaine en matière d’immigration et d’asile a été largement saluée par la plupart des intervenants, dans le cadre de la 36è session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

A l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la convention internationale en la matière, les rapporteurs du Comité ont interagi avec un intérêt manifeste sur le contenu et les orientations de la politique migratoire marocaine depuis 2013, dans ses dimensions humaine et des droits de l’homme, telle que présentée, mardi à Genève, par le ministre l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue des travaux du comité, le ministre a fait état d’une large reconnaissance des efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la migration et du caractère intégré de sa stratégie, notamment en ce qui concerne la situation des migrants en provenance d’Afrique subsaharienne.

“Le Maroc est aujourd’hui un pays de transit et de résidence, en plus d’être un pays d’origine”, a relevé M. Sekkouri, ajoutant que le Royaume a fait appel à un système législatif intégré et s’appuie sur un arsenal opérationnel cohérent dans l’approche des questions migratoires, dans différents domaines, allant de la femme et de l’enfant à la législation liée à l’emploi, en passant par l’accès à la justice et les domaines marqués par l’intervention des forces publiques.

De son avis, l’approche multidimensionnelle, avec ses aspects préventif, humanitaire, juridique et réglementaire, établit le Maroc en tant que pays leader non seulement au niveau du continent, mais également à l’échelle internationale.

Cette approche, a-t-il ajouté, est liée à un système de valeurs sur lesquelles s’appuie le Royaume pour gérer un problème complexe qui révèle l’insuffisance de toutes les approches sécuritaires.

De son côté, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a souligné l’intense action diplomatique du Maroc au sein des instances internationales, afin de promouvoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que et les actions continues qu’entreprend le Royaume, en vue de créer des espaces de coopération et de partenariat aux niveaux régional et international.

Les conditions des femmes et des enfants dans le contexte de la migration, l’accès aux services de base tels que la santé, l’éducation et le logement, les mécanismes juridiques régulant l’entrée et le séjour des travailleurs, ainsi que les efforts déployés pour promouvoir la culture des droits humains des migrants et la lutte contre la traite des êtres humains, sont autant d’axes et de thématiques évoqués par les rapporteurs du comité et les membres de la délégation marocaine, qui représentaient les différents secteurs concernés.

Cette interaction, qui s’est étalée sur deux sessions, a permis au Maroc de revenir sur les fondements et le contenu de son expérience pionnière dans le domaine de la gestion de la migration, notamment au niveau de la réhabilitation du cadre juridique de la migration et de l’asile et de la lutte contre la traite des êtres humains, dans le cadre d’une politique nationale volontariste et humaine.

LR/MAP