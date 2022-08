Essaouira | La tribu Oulad Tidrarine Alansar fête son 46è moussem culturel et religieux

Partager Facebook

La tribu Oulad Tidrarine Alansar, originaire des provinces du sud du Royaume, a fêté à la commune Ouled Mrabet relevant de la province d’Essaouira, son 46è Moussem culturel et religieux sous le thème « la Marocanité du Sahara, une vérité incontestable, le plan d’autonomie, un choix stratégique ».

Organisée durant trois jours (12-14 août) par l’association Oulad Tidrarine Alansar pour le développement, la culture et la préservation du patrimoine, en partenariat avec la commune Ouled Mrabat (province d’Essaouira) et en coordination avec le Conseil régional de Marrakech-Safi, le Conseil provincial d’Essaouira et les autorités provinciales, cette manifestation a été l’occasion pour envoyer au monde un message clair réaffirmant que le « Sahara est une partie intégrante du Maroc ».

Cet événement socioculturel et religieux se proposait aussi de traduire le rayonnement culturel de cette province, où la culture sahraouie et la culture locale, s’interagissent en parfaite harmonie.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de l’association Oulad Tidrarine Alansar pour le développement, la culture et la préservation du patrimoine, M. Abderrazak Tidrarine, a souligné que l’organisation de cet événement annuel vise le renforcement des liens entre les membres de la tribu Oulad Tidrarine résidant dans les quatre coins du Royaume.

De même, ce moussem offre l’opportunité pour réaffirmer la marocanité des provinces du Sud, a-t-il ajouté, exprimant ses remerciements pour tous les membres de la tribu Oulad Tidrarine Alansar ainsi que les autres tribus pour leur soutien à cette manifestation.

Dans une déclaration similaire, le président de la commune Ouled Mrabet, M. Jamal Khanboubi, a relevé que ce moussem annuel qui revient après une période d’arrêt en raison de la pandémie de la Covid-19, revêt un caractère important pour la tribu Oulad Tidrarine Alansar étant donné qu’il contribue à raffermir les liens entre les membres de cette tribu résidant dans les quatre coins du Royaume.

Le programme de ce moussem comportait des conférences religieuses et culturelles, les spectacles folkloriques notamment la Guedra en plus de spectacles de la tbourida, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du conseil local des oulémas d’Essaouira, M. Mohamed Manguit, a tenu à rappeler la fidélité, le loyalisme et l’indéfectible attachement des Marocains au Glorieux Trône Alaouite, mettant en avant l’importance du pacte de l’Allégeance et sa place dans la religion islamique et la Sunna du Prophète Sidna Mohammed (Paix et salut soient sur Lui).

Pour sa part, M. Ghali Boujnayne, un des notables de la tribu Oulad Tidrarine Alansar, a souligné que la question du Sahara marocain a été très présente dans le programme de cette manifestation, relevant que le plan d’autonomie reste l’unique solution pour la résolution de ce conflit artificiel qui a trop duré.

Et de noter que le moussem s’est déroulé dans une ambiance fraternelle, se distant très fier de la présence massive des membres de cette tribu issus des quatre coins du Royaume venus échanger, partager et renforcer les liens entre eux.

La cérémonie d’ouverture du moussem de la tribu Oulad Tidrarine Alansar a été rehaussée par la présence du gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, le président du conseil provincial d’Essaouira, les notables des tribus sahraouies, des oulémas, les représentants des autorités locales en plus d’autres personnalités civiles et militaires.

LR/MAP