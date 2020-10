Entrepreneuriat | La 2è SME du 18 au 21 Novembre

Partager Facebook

La 2è édition de la semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (SME) aura lieu du 18 au 21 novembre prochain, par vidéoconférence sous le thème “ensemble pour une relance inclusive”.

Organisé par l’association Mouvement des Entreprises du Maroc (MODEM) en partenariat avec la Hassania Junior Entreprise (HJE), cet évènement vise à traiter et mettre en relief les entraves que les Très Petites Entreprises (TPE) subissent chaque année, indique un communiqué des organisateurs.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19 qu’a connu le monde entier et plus particulièrement notre pays, cette semaine est une occasion pour inciter toutes les parties prenantes du secteur socio-économique à se mobiliser, pour réfléchir et proposer des solutions aux TPE encore sous le choc de cette crise, poursuit la même source.

Et de souligner que “ces entités constituent 95% du tissu Entrepreneurial Marocain. En outre, les TPE disposent d’un potentiel énorme, dont l’exploit contribuera à la diminution des taux de chômages au Maroc, mais aussi à son développement durable”.

Cette édition a pour but également “d’inciter toutes les parties concernées à opter pour un nouveau modèle de développement économique et social, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant l’élaboration d’une stratégie inclusive de croissance, de création de richesses et d’emplois”.

Pour Hassania Junior Entreprise, le partenariat avec MODEM, l’association qui depuis sa création vise à soutenir les chefs d’entreprises à surmonter les problèmes dont ils font face, s’inscrit dans l’optique d’une meilleure organisation et assurer une visibilité et diffusion plus large de cet évènement marquant auprès de ses réseaux.

Engagée sur le devant de la scène entrepreneuriale, Hassania Junior Entreprise s’intéresse à soutenir les étudiants en leur permettant de s’épanouir au sein du mouvement autant sur le plan personnel que professionnel.

Durant ses huit ans d’existence, Hassania Junior Entreprise a pu se positionner en tête du mouvement et s’est vue récompenser par la Confédération des Junior Entreprises Marocaines à plusieurs reprises.

