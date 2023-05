Des hauts responsables du Saint-Siège expriment leur profonde considération à SM le Roi

Partager Facebook

Le secrétaire d’État du Saint-Siège, Cardinal Pietro Parolin, et le secrétaire pour les relations avec les États et les Organisations Internationales, Paul R. Gallaghe, ont exprimé leur profonde considération à SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants et Président du Comité Al Qods.

A l’occasion d’une traditionnelle réception diplomatique, organisée jeudi par le Saint-Siège dans les jardins de l’Abbaey Saint-Paul-hors-les-murs à Rome, les deux hauts responsables ont tenu à souligner, lors d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, leur profonde considération, ainsi que leur respect distingué pour la personne de SM le Roi et pour le Royaume.

MM. Parolin et Gallagher se sont, en outre, félicités des relations “exemplaires” entre le Saint-Siège et le Maroc.

Les relations entre le Maroc et le Saint Siège remontent au 11ème siècle.

En mars 2019, le Pape François avait effectué une visite historique au Maroc. Placée sous le signe de la promotion du dialogue interreligieux et de la compréhension mutuelle, la visite a été marquée par la signature par SM le Roi et par le Pape de l’Appel d’Al-Qods qui a contribué considérablement à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance.

La visite du Pape François au Royaume, carrefour des civilisations et terre de coexistence, a été perçue de par le monde comme une reconnaissance du modèle marocain d’un Islam modéré qui prône la cohabitation dans un parfait respect des valeurs humaines universelles.

