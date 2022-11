Dakhla | Lancement de la 6ème édition du Forum international des TPE

Partager Facebook

La 6ème édition du Forum International des très petites entreprises (FITPE) se tiendra, les 4 et 5 novembre à Dakhla, sous le thème « Le rôle des TPE marocaines d’ici et d’ailleurs dans le développement économique et social du Maroc ».

Initié par le cabinet Attitudes Conseil, ce Forum a pour objectif notamment de consolider la relation de confiance avec les entrepreneurs de la région Dakhla-Oued Eddahab, d’obtenir des conseils sur mesure auprès de professionnels qualifiés et d’échanger avec les différents réseaux d’accompagnement (financiers et non financiers) pour créer un écosystème plus collaboratif dans la région, indique les organisateurs dans un communiqué.

Cette rencontre annuelle verra la participation des institutionnels publics et privés et des experts nationaux et internationaux intervenant dans l’acte d’entreprendre et l’accompagnement des TPE et des auto-entrepreneurs, note le communiqué.

Elle constitue également une occasion pour partager les expériences réussies nationales et internationales des entrepreneurs marocains résidant à l’étranger (MRE) et des acteurs internationaux actifs dans l’accompagnement des jeunes et des TPE ainsi que des auto-entrepreneurs.

Au menu de cette rencontre, figurent plusieurs thématiques portant notamment sur les dispositifs d’accompagnement financier et non financier pour la TPE et sur les atouts et dispositifs au Maroc pour les entrepreneurs MRE, précise la même source.

Des panels seront par ailleurs organisés pour traiter des sujets tels que les incitatifs au développement de la TPE et des auto-entrepreneurs, l’entreprenariat au féminin et les défis et les opportunités de l’inclusion financière et digitale des entrepreneurs marocains d’ici et d’ailleurs.

En marge de ce forum, sept porteurs de projets présenteront leurs projets, en vue de trouver un financement, devant un jury composé d’organismes œuvrant pour la promotion de l’entreprenariat, de banques et d’institutions financières.

Au programme de cette rencontre figurent aussi des ateliers au profit des porteurs de projets et des auto-entrepreneurs portant sur des jeux de rôles immersifs et innovants liés à l’esprit d’entreprendre et l’entrepreneuriat durable.

LR/MAP