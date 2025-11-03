Dakhla à l’heure du 5ème forum économique “Africa Business Days”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La cinquième édition du forum économique “Africa Business Days” s’est tenue, lundi à Dakhla, sous le thème : “Dakhla, plateforme de convergence Nord-Sud et Sud-Sud : vers un nouvel espace d’investissement afro-atlantique”.

Organisée par la Chambre africaine de commerce et de services, en partenariat avec le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, à l’occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte, cette édition vise à explorer de nouveaux modèles de coopération équilibrée, fondés sur la création de valeur partagée, la mobilité des capitaux et la durabilité.

Ce forum, dédié au renforcement des investissements, au développement des échanges commerciaux africains et à l’accélération de l’intégration économique régionale, a mis à l’honneur cette année la République de Guinée.

Dans une allocution de circonstance, le président de la Chambre africaine de commerce et de services, Abdelmounaim Faouzi, a souligné que la région de Dakhla-Oued Eddahab s’est hissée au rang de plateforme d’intégration et d’investissement reliant le Sahel, l’Atlantique et l’espace euro-méditerranéen, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La Chambre africaine de commerce et de services s’inscrit au cœur de cette dynamique d’intégration continentale, a-t-il expliqué, notant qu’elle a pour objectif de créer des ponts économiques et humains entre les nations africaines, d’accompagner les entreprises, de structurer des corridors de croissance et de promouvoir une économie africaine compétitive, inclusive et durable.

“À travers nos partenariats inter-chambres et nos réseaux continentaux, nous œuvrons à renforcer les chaînes de valeur régionales, à favoriser la co-industrialisation et à impulser des initiatives concrètes dans les domaines de la logistique, du numérique, de l’agro-industrie et de la formation”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Guinée au Maroc, Namory Traoré, a affirmé que le choix de son pays comme invité d’honneur à cette cinquième édition illustre la solidité et la longévité de l’amitié unissant la Guinée et le Maroc, fondée sur la solidarité, la confiance mutuelle et une vision africaine commune.

L’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a quant à lui indiqué que cet événement s’inscrit dans un contexte historique marqué par une consolidation sans précédent de la souveraineté marocaine sur son Sahara.

Dakhla incarne cette dynamique nationale et régionale, en affirmant son rôle de plateforme d’intégration économique entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, a-t-il noté dans une allocution lue en son nom par un représentant de l’AMCI, ajoutant que le Maroc continuera d’agir pour une Afrique forte, compétitive et ouverte sur le monde.

De son côté, le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a souligné que Dakhla constitue aujourd’hui un modèle exemplaire de développement régional, illustrant de manière concrète la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Après avoir mis en exergue les différents projets structurants dans la région, il a souligné que ces réalisations concrètes traduisent la volonté du Souverain de faire du Sahara marocain un espace de prospérité, d’équité territoriale et d’intégration africaine.

Cinquante ans après la Marche Verte, a-t-il poursuivi, “le développement de Dakhla n’est pas une promesse”, mais une réalité qui s’accélère et une dynamique qui inspire.

Cette cinquième édition du forum Africa Business Days a réuni des personnalités institutionnelles et diplomatiques de haut niveau, dont Moussa Tenin Camara, chef de section intercommunalité au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de la République de Guinée, et Jean-Charles Damblin, directeur général de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc.

Au programme figurent plusieurs panels axés sur les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud, le rôle stratégique des infrastructures et des investissements dans l’intégration afro-atlantique, ainsi que la valorisation du capital humain africain pour une économie compétitive et résiliente.

LR/MAP