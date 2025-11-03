Akhannouch | La marque « Made in Morocco » renforce la compétitivité industrielle du Royaume

Partager Facebook

La marque “Made in Morocco” constitue désormais un levier stratégique pour renforcer la position du Royaume comme destination industrielle compétitive, a affirmé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Ces dernières années, l’industrie marocaine a connu une ascension remarquable, illustrée par la dynamique croissante de la marque ‘Made in Morocco’ qui est devenue un levier essentiel pour asseoir la position du Royaume en tant que destination industrielle compétitive, tant à l’échelle régionale qu’internationale”, a dit M. Akhannouch à l’ouverture de la Journée Nationale de l’Industrie (JNI), organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Il a, dans ce sens, relevé que l’industrie nationale, grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, inaugure une nouvelle ère, plaçant le concept de souveraineté à la fois comme objectif et comme moyen.

M. Akhannouch a également rappelé que le secteur industriel national a enregistré des avancées notables, en particulier dans les filières à forte valeur ajoutée telles que l’automobile et l’aéronautique.

Ainsi, l’écosystème automobile s’est imposé comme le premier secteur exportateur, représentant environ 40% des exportations industrielles nationales, et comme le premier employeur, avec près de 25% de l’ensemble des emplois industriels, a-t-il précisé, ajoutant que le Maroc est désormais le premier producteur de voitures particulières en Afrique et le premier exportateur de véhicules à moteur thermique vers l’Union européenne.

Parallèlement à cette évolution, le Royaume œuvre à consolider sa position dans le domaine de la mobilité électrique, en développant une chaîne de valeur intégrée, allant de la fourniture des matières premières à l’assemblage des batteries, en passant par le lancement de projets pionniers qui témoignent de la confiance des partenaires internationaux dans la plateforme industrielle nationale, a fait valoir M. Akhannouch.

En outre, il a indiqué que le secteur de l’aéronautique poursuit sa progression remarquable à l’export, regroupant aujourd’hui plus de 150 acteurs industriels, et enregistrant, en 2024, une croissance de plus de 61% par rapport à 2021.

D’après le Chef du gouvernement, cette dynamique s’est renforcée grâce au lancement de projets industriels structurants, dont le complexe industriel de moteurs d’avions à Casablanca, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 octobre dernier.

S’agissant de l’industrie pharmaceutique et médicale, elle a connu la mise en place d’une unité industrielle de pointe dédiée à la fabrication de vaccins, en plus d’une convention de partenariat, signée en marge de cette Journée Nationale de l’Industrie pour développer la production locale de matières premières pharmaceutiques, a fait savoir M. Akhannouch.

L’objectif, a-t-il poursuivi, est de contribuer au renforcement de la souveraineté sanitaire du Maroc et de consolider son positionnement en tant que hub régional de production pharmaceutique.

Ces résultats traduisent la dynamique soutenue de l’industrie nationale et confirment le rôle du Maroc comme acteur majeur au sein des chaînes industrielles et technologiques mondiales, a souligné le Chef du gouvernement.

À cet effet, il a noté que le Royaume s’est classé en 2025 à la 12ème place mondiale en matière de production industrielle à contenu technologique moyen et élevé, selon l’Indice mondial de l’innovation publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), soit le meilleur classement du Maroc au cours des cinq dernières années.

Parallèlement, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement, pleinement conscient de l’ampleur des défis auxquels l’industrie nationale est confrontée, dans un contexte mondial marqué par des perturbations successives, et de l’importance de préserver la dynamique du secteur, a mis en œuvre une série d’initiatives visant à consolider la souveraineté industrielle et à renforcer la compétitivité du label “Made in Morocco”.

L’Exécutif, a-t-il fait savoir, a poursuivi la mise en œuvre du programme “Banque de projets industriels” qui a suscité un engouement considérable auprès des porteurs de projets à capital marocain, avec plus de 1.900 projets.

Aussi, un programme de recherche et d’innovation industrielle a été déployé, en partenariat avec la CGEM, pour accompagner les entreprises depuis la phase de recherche scientifique jusqu’à la production industrielle, a ajouté M. Akhannouch, précisant que depuis son lancement en 2023, ce programme a financé 160 projets innovants, soit un investissement global de près de 852 millions de dirhams.

Et de soutenir : “Le Maroc mise également sur la transition énergétique pour relever le défi de la production décarbonée et accroître la compétitivité de son industrie, en facilitant l’accès de celle-ci aux énergies propres, notamment à l’hydrogène vert, dans le cadre de ‘l’Offre Maroc’ qui suscite l’intérêt des plus grands acteurs mondiaux du secteur”.

Réaffirmant que le secteur industrie est placé au cœur des efforts consentis dans le cadre de la promotion de l’emploi, en particulier via la Feuille de route de l’emploi, M. Akhannouch a assuré que les travaux de cette 3ème édition de la JNI constituent une occasion précieuse d’échange et de concertation entre les participants autour des moyens de développement du secteur industriel et des mécanismes à même de relever les défis actuels et futurs.

L’objectif est de permettre au Maroc de renforcer sa position parmi les économies émergentes et d’asseoir durablement son statut de destination industrielle prometteuse, dotée d’une forte attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux, a-t-il conclu.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la JNI se tient jusqu’au 04 novembre autour du thème “Le Made in Morocco : gage de qualité, de compétitivité et levier de développement intégré des territoires”.

LR/MAP