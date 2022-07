Dakar | Participation du Maroc au 20-ème Congrès de l’ASEA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux du 20-ème Congrès de l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (Asea), tenu sous le thème «nécessité de service public et la performance des sociétés d’électricité», se sont ouverts officiellement, dimanche à Diamniadio, à 30 km de Dakar, avec la participation des pays membres dont le Maroc.

Tenu sous le haut patronage du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, avec le soutien du ministère du Pétrole et des Énergies, et en collaboration avec la Société nationale d’électricité au Sénégal(Senelec), l’événement connaît la présence de plus de 150 dirigeants et décideurs de sociétés d’électricité et d’énergie, des experts, des partenaires, des investisseurs, des chercheurs et des représentants de la société civile.

Le Maroc est représenté à ce 20-ème Congrès qui se tient au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniado (CICAD), par Le Directeur Général de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, et le directeur des Participations, Partenariats Et Projets à l’ONEE, M. Khalil Lagtari.

La cérémonie d’ouverture, présidée par la ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Sophie Gladima, représentant le Chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a été marquée par des interventions, ainsi que par la remise officielle de la bannière de l’Asea au nouveau Président de l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique pour un mandat de 2022-2025.

Au total, plus de 1000 participants débattent lors de ce 20-ème Congrès autour du thème principal de «La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d’électricité», selon les organisateurs.

La cérémonie d’ouverture officielle de cette rencontre, qui a été précédée par des réunions des Comités spécialités de l’ASEA et par la tenue de la 56-ème Assemblée générale ordinaire (14-16 juillet), sera marquée par des sessions portant sur des thématiques comme « l’accélération de l’accès à l’électricité des populations des zones rurales et périurbaines », « La digitalisation des entreprises d’électricité pour une meilleure qualité de service public aux clients », « La promotion du partage des bonnes pratiques entre les acteurs du secteur de l’électricité » et « L’efficacité énergétique, levier pour améliorer la viabilité des sociétés d’électricité ».

Selon les organisateurs, le 20-ème Congrès des Sociétés d’Électricité en Afrique offre un cadre propice aux échanges et aux affaires pour les professionnels de l’électricité et en particulier les fournisseurs d’équipements, de solutions et d’infrastructures de production, de commercialisation, de transport et de distribution ».

La zone d’exposition aménagée au CICAD qui accueille plus de 100 exposants, permettra des rencontres et échanges B2B entre sociétés d’électricités, fournisseurs, distributeurs d’équipements et de solutions.

Le 20-ème congrès sera également une occasion pour commémorer le 50-ème anniversaire de l’Association.

L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (Asea), anciennement dénommée « Union des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique en Afrique (UPDEA) », a été créée en 1970 avec pour siège, Abidjan.

L’Association a pour but de promouvoir le développement et l’intégration du secteur électrique africain par une coopération active entre ses membres, d’une part, et avec toutes les parties prenantes dans le secteur de l’électricité à l’échelle internationale et les bailleurs de fonds, d’autre part.

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, 6 pays affichent des taux d’électrification de 100%. L’Afrique du Nord est la région la mieux électrifiée du continent africain, avec trois pays affichant un taux d’électrification de 100% à savoir: l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Le Sénégal est le 10ème pays qui clôture ce classement.

LR/MAP