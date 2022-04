Criminalité financière | Le R-U pointe la vigilance des néobanques

Partager Facebook

Le régulateur britannique a accusé certaines néobanques de faire preuve de “faiblesse” dans le contrôle de la criminalité financière, les appelant à faire plus de vigilance contre les risques de “contournement de sanctions”, de “blanchiment d’argent et financement du terrorisme”.

Ces établissements, qui proposent le plus souvent leurs services uniquement en ligne, “représentent une partie importante de l’offre de banque de détail au Royaume-Uni, mais on ne peut transiger entre une ouverture de compte rapide et facile et des contrôles rigoureux de la criminalité financière”, a mis en garde la directrice marchés de l’agence britannique de régulation des marchés (FCA), Sarah Pritchard.

Le gendarme des marchés britanniques se base sur une étude qu’il a conduite en 2021 et qui a “identifié une augmentation de l’activité suspecte signalée” par les néobanques, selon un communiqué, “ce qui soulève des inquiétudes quant à l’adéquation des contrôles de ces banques lorsqu’elles acceptent de nouveaux clients”.

“Certaines ne vérifient pas correctement les revenus et la profession de leurs clients” et d’autres n’ont même pas “mis en place d’évaluation des risques de criminalité financière”, poursuit le communiqué.

La FCA relève en revanche que “l’utilisation innovante de la technologie pour identifier et vérifier rapidement les clients” est à mettre au crédit de ces nouveaux établissements.

