Commerce international | Les infrastructures portuaires marocaines saluée en Espagne

Les infrastructures portuaires marocaines connaissent un développement “remarquable”, a souligné le président du port de Tarragone, Santiago J. Castella Surribas.

Le Maroc a réalisé durant les 25 dernières années de grandes avancées en matière de modernisation de ses infrastructures portuaires afin de se tailler une place incontournable dans le commerce international, a affirmé le responsable espagnol dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Mettant l’accent sur l’importance stratégique des infrastructures portières pour le commerce mondial, M. Castella Surribas a particulièrement salué le modèle exemplaire du port de Tanger Med, hub logistique de premier plan.

Il a appelé dans ce contexte à consolider davantage les relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne et à saisir pleinement les opportunités communes qui s’offrent aux deux pays pour un développement mutuellement bénéfique.

Mme Benyaich a eu également des rencontres avec le maire de la ville de Tarragone, Ruben Viñuales Elias, et celui de la ville de Cambrils, Oliver Klein, ainsi qu’avec la sous-déléguée du gouvernement espagnol à Tarragone, Elisabet Romero Álvarez.

Les discussions ont porté sur la place importante qu’occupent les Marocains résidant en Catalogne dans le tissu social et culturel local et sur l’impératif de renforcer la coopération, notamment dans les domaines économique, culturel, touristique et logistique.

Ces entretiens ont eu lieu en marge du festival du Maroc à Tarragone (9-11 mai), un événement organisé par le consulat général du Maroc à Tarragone, en collaboration avec la mairie de cette ville, pour célébrer la richesse et la diversité du patrimoine marocain.

LR/MAP