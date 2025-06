C24/ONU | M’hamed Abba met en avant la dynamique vertueuse de développement au Sahara Marocain

Partager Facebook

Le membre élu de la région Laâyoune Sakia El Hamra, M’hamed Abba, a mis en avant, devant les membres du Comité des 24 de l’ONU (C24) à New York, la dynamique vertueuse que connaissent les provinces du Sud, à la faveur d’une vision Royale avant-gardiste.

S’exprimant lors de la session ordinaire du C24 qui se tient du 9 au 20 juin, M. Abba a relevé que la région du Sahara vit au rythme d’une transformation profonde depuis que le Maroc a parachevé son intégrité territoriale en 1975, notant que ce résultat est le fruit d’une stratégie de développement et de prospérité solide et tournée vers l’avenir.

Il a fait observer que la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé les provinces du Sud au coeur d’un modèle de développement inclusif ancré dans la dignité, la durabilité et la prospérité partagée.

L’intervenant a cité, dans ce cadre, plusieurs projets structurants dans la région comme la voie express Tiznit-Dakhla, inaugurée en janvier 2025, notant que cette structure s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015.

Ce modèle a mobilisé des ressources dans tous les secteurs pour accélérer la diversification économique et améliorer les conditions de vie, a-t-il précisé, ajoutant que la région Laâyoune Sakia El Hamra s’impose désormais comme un contributeur clé au développement national, avec des projets au diapason de l’Agenda 2030 des Nations Unies et des objectifs plus larges du Pacte pour l’avenir adopté en septembre dernier à New York.

Sur un autre volet, l’élu du Sahara marocain a indiqué que rien qu’en 2024, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a financé plus de 167 projets à Laâyoune-Sakia El Hamra, avec plus de 36,5 millions de dirhams alloués à l’éducation, à la santé, à l’engagement des jeunes et à l’entrepreneuriat. “Nos jeunes sont dotés des outils nécessaires pour devenir des leaders, des créateurs et des acteurs du changement”, a-t-il fait valoir.

Il a, par ailleurs, souligné que la démocratie demeure le fondement de ces réalisations, rappelant qu’à l’occasion des élections de 2021, Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré le taux de participation le plus élevé du pays, avec 66,94%, ajoutant que ce taux témoigne d’un engagement citoyen authentique et de l’attachement de la population à la voie démocratique dans le Royaume.

Par la même occasion, M. Abba a évoqué l’élan de soutien international grandissant à l’initiative marocaine d’autonomie, soulignant qu’outre les Etats Unis qui viennent de réaffirmer leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, un nombre croissant de pays ont exprimé leur soutien clair au plan d’autonomie. Au même titre, trente pays ont décidé d’ouvrir des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, faisant ainsi part de leur appui tangible à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Il a conclu en rappelant un passage du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, dans lequel le Souverain souligne que “le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes : celui qu’incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions”.

LR/MAP