British Workshop et HUH corporate signent un partenariat exclusif de distribution au Maroc

British Workshop et HUH corporate ont signé, récemment, un partenariat exclusif de distribution au Maroc, avec pour objectif de former 100.000 Marocains à l’anglais avec l’application HUH.

“En partenariat exclusif avec British Workshop, HUH est désormais disponible sur le marché marocain avec sa solution d’apprentissage de l’anglais par intelligence artificielle”, indique-t-on dans un communiqué.

British Workshop est une institution d’enseignement de la langue anglaise accréditée par l’université de Cambridge à Londres et établie depuis plus de 10 ans à Casablanca, dirigée par Thami Benboujida. Avec déjà 6 centres à travers le Royaume du Maroc, 150 clients grands comptes (Shell, Sofitel, Roche, Société Générale, etc.) et plus de 60.000 élèves formés, British Workshop est aujourd’hui le leader indépendant des cours d’anglais sur le territoire, fait savoir le communiqué.

“Lors de ma rencontre avec M. Thami Benboujida, il m’a semblé évident de créer un partenariat fort avec British Workshop. En effet, M. Benboujida est un véritable visionnaire animé par une mission claire: proposer à un maximum de Marocains une formation en anglais de qualité, efficace et bon marché”, a dit Nicolas Galand, président de HUH Corporate, cité par le communiqué.

L’alliance d’une solution technologique comme HUH et d’un acteur réputé de l’enseignement de l’anglais permet d’installer une offre totalement nouvelle sur le marché marocain, relève la même source.

Citant un rapport intitulé “Shift to English in Morocco” (Passer à l’anglais au Maroc) datant du 1er novembre 2021, le communiqué indique que 40% des jeunes marocains interrogés considèrent qu’il est plus important d’apprendre l’anglais que le français.

“Améliorer son anglais est aujourd’hui indispensable pour le futur des Marocains avec une ambition internationale. British Workshop n’est pas un centre de langue comme les autres, l’innovation à toujours été au cœur de nos offres. Notre ambition est de former à l’anglais plus de 100.000 Marocains sur les 5 prochaines années via l’application mobile HUH”, a ajouté M. Benboujida, fondateur de British Workshop.

LR/MAP