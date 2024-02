Bouznika | Ouverture du 5ème congrès national du PAM

Partager Facebook

Les travaux du 5ème Congrès national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) se sont ouverts, vendredi à Bouznika, sous le signe du renouveau du parti pour garantir la continuité.

A cette occasion, le Secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi a souligné que le congrès constitue une étape de militantisme de qualité dans le parcours du PAM, dans un moment historique important sur la voie de la consécration d’un parti démocratique, porteur d’espoir des Marocains et des ambitions des citoyens pour le progrès et la prospérité, et pour un véritable développement intégré “hissant haut notre pays parmi les nations, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste”.

Le Congrès se tient dans un contexte national et international particulier, a-t-il fait remarquer, notant qu’en dépit des conditions climatiques et des multiples défis, “il est important de reconnaître les aspects positifs et constructifs” dans nombre de domaines de la vie publique des Marocains à la faveur de l’intelligence collective qui caractérise la nation marocaine, et sa confiance en l’importance de l’action conjointe sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Le Secrétaire général du PAM a souligné que la stabilité constitue l’un des plus grands aspects positifs au Maroc, ajoutant que cette stabilité se traduit dans les comportements des acteurs politiques, et ne cesse de se renforcer d’une manière irréversible au sein des institutions constitutionnelles, garantes du développement économique et social que vit le Maroc.

La stabilité démocratique du Maroc “a rendu possible la réalisation de nombre de victoires, à leur tête la consécration de bien-fondé de notre cause nationale dans les différents fora internationaux, ce qui a permis à notre pays de conforter sa place de premier plan en Afrique et parmi nos partenaires occidentaux dignes de foi et nos frères arabes et musulmans à travers le globe”, s’est-il félicité.

Le programme du 5ème congrès national du Parti Authenticité et Modernité, qui se poursuit jusqu’au 11 février, comprend notamment les élections du président du Conseil national et du/de la Secrétaire général(e) du parti.

À noter que M. Ouahbi a annoncé sa décision de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête du PAM.

LR/MAP