Bank Of Africa | Le PNB en hausse de 8,4% à fin juin 2023

Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé de Bank of Africa s’est établi à 8,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, en hausse de 8,4% par rapport à une année auparavant.

Au deuxième trimestre, les revenus du Groupe et de Bank of Africa SA marquent une progression à deux chiffres de +10,8% et +18,7% respectivement, indique le Bank of Africa dans un communiqué financier.

Les crédits à la clientèle en consolidé “hors resales” marquent une évolution de 1% à 198 MMDH à fin juin, ajoute la même source.

Les dépôts de la clientèle “hors repos” ont affiché, pour leur part, une baisse de 4,2% en consolidé à 231 MMDH, et de -3,9% en social à 145 MMDH à fin juin 2023.

Le communiqué rappelle également l’émission par Bank of Africa d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons de 500 millions de dirhams (MDH).

Concernant les faits marquants, le communiqué met en avant le renforcement du caractère indépendant et de la diversité de genre au sein du Conseil d’Administration de Bank of Africa, à travers la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Ngozi Edozien et Laureen Kouassi-Olsson.

Le communiqué évoque aussi la désignation de Bank of Africa en tant que “Meilleure Banque en Afrique du Nord en 2023” par “The African Banker”, l’obtention d’un prêt de 50 millions d’euros de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), dédié au financement par Bank of Africa des petites et moyennes entreprises, ou encore la célébration des lauréats de la 5ème édition du programme d’Open Innovation Territoriale ” Smart Bank” de Bank of Africa, désormais élargi à la région de Souss.

LR/MAP