Industries manufacturières | Hausse des prix à la production de 0,8% en juillet

L’indice des prix à la production du secteur des “Industries manufacturières hors raffinage de pétrole” a augmenté de 0,8% en juillet 2023 par rapport au mois précédent, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette hausse est la résultante de la hausse des prix de 2,9% de l’”Industrie chimique”, de 0,9% des “Industries alimentaires”, de 1,1% de la “Fabrication de boissons”, de 0,2% de la “Métallurgie”, de 0,3% de la “Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique” et de 0,1% de la “Fabrication des machines et équipements”, ainsi que de la baisse de 0,7% de l’”Industrie du textile”, de 0,1% de la “Fabrication d’équipements électriques” et de 0,3% du “Travail du bois”, explique le HCP dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des “Industries extractives”, de la “Production et distribution d’électricité” et de la “Production et distribution d’eau” ont connu une stagnation au cours du mois de juillet 2023.

LR/MAP