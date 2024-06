Art Basel 2024 | Samsung The Frame offre de nouvelles façons d’explorer l’art

Partager Facebook

Samsung a annoncé, mercredi, qu’elle présentera sa gamme d’écrans The Frame lors d’Art Basel, qui se tiendra du 13 au 16 juin au centre d’exposition Messe Basel à Bâle (Suisse), en tant que premier partenaire officiel de l’exposition pour les affichages visuels.

“Fondée en 1970 par des galeristes de Bâle, Art Basel organise aujourd’hui les plus grandes expositions d’art moderne et contemporain au monde, situées à Bâle, Miami Beach, Hong Kong et Paris”, indique Samsung dans un communiqué.

Pour son édition 2024 à Bâle, Art Basel réunira 285 galeries internationales de premier plan provenant de 40 pays pour présenter des œuvres d’art de la plus haute qualité dans tous les médias – de la peinture et de la sculpture à la photographie et aux œuvres numériques – par des artistes allant des pionniers modernes du début du XXe siècle aux créateurs contemporains émergents”, souligne la même source, précisant que Art Basel réaffirmera une fois de plus sa position inégalée en tant que plateforme de découverte et de rencontres qui dynamisent le monde de l’art.

À Art Basel à Bâle 2024, Samsung accueillera le Samsung The Frame Lounge, un corner exclusif dédié à son téléviseur lifestyle The Frame, sous le concept “Une nouvelle façon d’explorer l’art.” Des modèles de The Frame seront installés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de ce salon dédié, ainsi que dans toute l’exposition, offrant aux visiteurs une variété d’expériences visuelles captivantes.

“En participant en tant que premier partenaire officiel pour les affichages visuels d’Art Basel à Bâle, The Frame s’est davantage établi comme le téléviseur lifestyle incontournable pour l’affichage numérique de l’art”, a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif de la division des affichages visuels chez Samsung Electronics, cité par le communiqué.

Et de poursuivre : “Nous prévoyons de fournir davantage d’expériences d’art numérique avec The Frame, contribuant ainsi à l’expansion de l’écosystème artistique et repoussant les limites de l’intégration technologique dans le monde de l’art”.

Le corner exclusif de Samsung présente The Frame Wall, avec 14 modèles de The Frame affichant des œuvres d’art mettant en valeur leur qualité d’image exceptionnelle en QLED 4K. À l’intérieur du corner, une Zone Highlight expose une large gamme d’œuvres d’art remarquables disponibles sur le Samsung Art Store, tandis qu’un espace interactif appelé “Find The Frame Zone” permet aux visiteurs de s’amuser à découvrir The Frame caché parmi de véritables œuvres d’art, accrochées côte à côte.

The Frame Lounge propose également deux sessions de discussions en direct, intitulées “The Frame & Chat”, sur deux jours, animées par Daria Brit Greene, conservatrice du Samsung Art Store, la plateforme d’abonnement à l’art numérique de Samsung.

La première interview est avec Angelle Siyang-Le, directrice d’Art Basel Hong Kong (le 11 juin), et la deuxième avec Irene Kim, responsable mondiale des relations VIP et membre du comité de direction d’Art Basel (le 12 juin). Les participants pourront entendre les perspectives de ces deux leaders d’Art Basel sur les tendances de l’art et les points forts de l’exposition, ainsi qu’en apprendre davantage sur la signification et les objectifs de la collaboration avec The Frame.

De plus, pour célébrer la sélection de The Frame en tant que premier partenaire officiel pour les affichages visuels d’Art Basel à Bâle, Samsung organise une session mettant en vedette des influenceurs de renom, dont Fritz Proctor et Geneva Vanderzeil, leur offrant l’opportunité de visiter l’exposition et de découvrir The Frame par eux-mêmes.

The Frame a été conçu avec l’art au premier plan. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur peut servir de décoration intérieure en affichant des œuvres d’art ou des photos sur un écran QLED 4K de qualité premium.

Grâce à son écran mat, les utilisateurs peuvent admirer l’art clairement, même dans des pièces lumineuses, ce qui le fait ressembler encore plus à une véritable œuvre d’art. Grâce au Samsung Art Store, les abonnés ont accès à plus de 2.500 œuvres d’art de renom provenant d’artistes, de musées et de faiseurs de tendances du monde entier.

