Aide humanitaire à Gaza | L’archvêque d’Al-Qods salue les efforts déployés par SM le Roi

Le déploiement, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, de l’opération humanitaire d’aide médicale destinée à la population palestinienne de Gaza, est une illustration concrète des hautes valeurs humaines du Souverain, a indiqué l’archevêque du patriarcat de l’Eglise grecque orthodoxe d’Al Qods, Mgr Atallah Hanna.

Dans une déclaration à la MAP, l’archevêque a exprimé ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour cette nouvelle initiative humanitaire du Souverain en faveur des Palestiniens, tout en insistant sur l’importance cruciale de son timing à un moment où les besoins des populations de Gaza se font grandement sentir, notamment en termes de produits médicaux.

“Nous tenons à saluer hautement et remercier Sa Majesté le Roi pour Son Initiative humanitaire et pour toute l’aide qu’Il a apportée et continue d’apporter au peuple palestinien, en général, et à notre population à Gaza, en particulier, qui souffre de la guerre et ses conséquences”, a dit l’archevêque.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu prendre en charge une grande partie de l’aide, sur les deniers personnels du Souverain.

LR/MAP