Agence Bayt Mal Al-Qods acharif | Une action soutenue sous le leadership de SM le Roi au service des Maqdessis

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, vendredi à Skhirat, l’action soutenue sur terrain que mène l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans le but d’améliorer les conditions de vie des Maqdessis.

Intervenant à l’ouverture des célébrations marquant le jubilé d’argent de l’agence dans le Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat, le ministre a souligné qu’en application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi, cette institution s’attache sans cesse dans l’accomplissement de sa noble mission à l’action de terrain pour préserver l’identité culturelle de la ville sainte, améliorer les conditions de vie des Maqdessis et soutenir leur résistance et présence à Al-Qods.

Le ministre, président du comité de tutelle de l’agence, a relevé qu’une telle orientation a conféré à l’agence une bonne réputation ainsi qu’un grand respect auprès des pays frères dans le monde arabe et islamique en général, et auprès des Palestiniens et des Maqdessis en particulier.

Et de souligner que la célébration du 25è anniversaire de l’Agence s’inscrit dans le cadre du souci constant de SM le Roi Mohammed VI de préserver l’identité arabe et islamique de la Ville Sainte et de l’engagement ferme du Souverain à aider ses habitants Maqdessis à résister à travers un travail de terrain social et humanitaire quotidien et continu avec les habitants d’Al-Qods.

Dans ce contexte, M. Bourita a indiqué que la célébration par l’agence cette année de son Jubilé d’argent est l’occasion de se remémorer les réalisations et les initiatives du Royaume du Maroc tout au long de 25 ans au profit de la ville sainte de manière inlassable et ininterrompue, notant que cette action de solidarité voulue par le Souverain est en phase avec la réalité vécue, tout en alliant efforts politiques volontaristes et action sociale sur le terrain.

Il a en outre fait observer que ce parcours réussi de l’Agence n’a pas été de tout repos, compte tenu des défis auxquels elle a fait face ainsi que la spécificité religieuse et spirituelle de la ville d’Al-Qods et la réalité du conflit palestino-israélien qui n’a que trop duré. C’est ainsi que l’agence a tenu à prendre en compte cette situation complexe en vue de mener à bien son action de manière réaliste et efficace, mais aussi de cerner au mieux la situation sur place en priorisant les actions concrètes sur le terrain.

Pour le Maroc, a-t-il ajouté, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc est resté fidèle à son engagement en faveur de la juste cause palestinienne et de la protection d’Al-Qods en particulier, déployant des efforts incessants en vue de renforcer et développer l’action de l’Agence, dont le Maroc assure depuis 2011 l’ensemble du budget dans la catégorie des dons d’États et environ 70% dans la catégorie des dons des institutions et des particuliers.

L’Agence a dépensé environ 65 millions de dollars US au cours de 25 ans , un bilan qui lui a permis de mettre en œuvre plus de 200 projets profitant à l’ensemble des groupes sociaux maqdessis répartis sur les secteurs de la reconstruction, de la restauration, de l’acquisition immobilière, de la santé et de l’éducation, de l’agriculture, de l’appui à l’économie locale. Ont bénéficié aussi du soutien de l’agence les secteurs des médias, la culture, l’édition, la jeunesse, le sport et l’enfance, en plus de l’accompagnement, l’autonomisation et l’assistance sociale aux orphelins, veuves, ainsi qu’aux personnes handicapées.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods acharif continuera à œuvrer au profit de la ville d’Al-Qods en exécution des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de préserver la Ville sainte comme une terre de paix, de coexistence et de stabilité et un lieu de pèlerinage pour les adeptes des trois religions monothéistes, conformément à l’esprit de l’Appel d’Al-Qods, signé par Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, et Sa Sainteté le Pape François, Pape du Vatican, à Rabat le 30 mars 2019.

A cette occasion, M. Bourita a affirmé que la position du Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, demeure ferme et rejette tout préjudice au statu quo juridique et historique dans la ville d’Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa, soulignant la nécessité de s’abstenir de tout ce qui est de nature à alimenter la tension dans la région du Proche-Orient.

Et de conclure que le Maroc, convaincu que la paix au Proche-Orient reste un choix stratégique, poursuivra ses efforts en investissant ses capacités et en mettant à profit ses relations distinguées avec toutes les parties et puissances internationales agissantes afin de contribuer à tout effort international visant à relancer la paix et les négociations, seul moyen à même de mettre fin au conflit.

Cette célébration a été marquée par la projection d’une vidéo retraçant les 25 ans d’existence de l’Agence Bayt Mal Al-Qods acharif au service de la ville d’Al-Qods et de ses habitants, en plus de diverses prestations artistiques.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, tout au long de l’année 2023 une panoplie d’activités en célébration de son 25è anniversaire, sous le signe “un nouveau départ pour consolider la position d’Al-Qods et son statut religieux et civilisationnel”.

LR/MAP