Abdelouafi Laftit reçoit à Rabat son homologue gambien Abdoulie Sanyang

Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Gambie, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a reçu, mardi à Rabat, son homologue gambien, Abdoulie Sanyang, en visite officielle au Maroc du 7 au 11 courant.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints engagés depuis la signature, le 25 janvier 2024 à Dakhla, d’un mémorandum d’entente en matière de sécurité entre les deux pays, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Lors de cette entrevue, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération dans les domaines de la sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et la criminalité transnationale, notamment le trafic des stupéfiants et des êtres humains, ajoute le communiqué.

Dans le cadre de cette coopération, plusieurs axes prioritaires ont été définis. Il s’agit notamment de l’organisation de sessions de formation spécialisées au profit des cadres de la police gambienne, dans les domaines de la police cynotechnique, de la sécurité sportive et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

En outre, cette collaboration prévoit également un échange d’expertises en matière d’investigations criminelles, d’identification biométrique et de gestion de l’ordre public.

En marge de cette visite, la délégation gambienne se rendra à l’Institut Royal de Police à Kénitra pour s’enquérir des dispositifs de formation, des unités cynotechniques et des installations pédagogiques de l’Institut.

Cette visite et la dynamique qu’elle incarne traduisent la volonté partagée d’ériger la coopération maroco-gambienne en un modèle d’efficacité et de solidarité en matière de sécurité régionale et internationale.

LR/MAP