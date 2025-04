Signature d’une déclaration d’intention pour la création d’un Hub digital arabo-africain dédié à l’IA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont procédé, mardi à Rabat, à la signature d’une déclaration d’intention portant sur la création d’un Hub digital régional arabo-africain dédié à l’intelligence artificielle (IA), aux sciences des données et à l’innovation technologique.

Cette déclaration, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative onusienne “Digital for Sustainable Development” (D4SD), a été signée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le directeur du Bureau régional des États arabes du PNUD, Abdallah Al Dardari.

Intitulé “Morocco Digital for Sustainable Development Hub”, ce projet vise à renforcer la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, en promouvant l’intégration de l’IA dans les services publics, le renforcement des infrastructures numériques interopérables et l’adoption de politiques numériques inclusives et responsables. Il ambitionne également de former une nouvelle génération de leaders numériques, notamment parmi les jeunes et les femmes.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme El Fallah Seghrouchni a souligné que ce projet incarne l’engagement résolu du Royaume à faire du numérique un vecteur de progrès partagé, notant que la participation active de plusieurs départements ministériels tels que ceux de l’énergie, de l’agriculture, de la santé, des finances, de la jeunesse et de l’éducation, témoigne du caractère stratégique de cette initiative à l’échelle nationale.

La ministre a précisé que ce projet s’inscrit dans une vision ambitieuse portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à affirmer le leadership du Maroc aux niveaux africaine et arabe dans les domaines du digital, de l’IA et des sciences des données. Cette initiative contribuera à renforcer la coopération arabo-africain, en garantissant une appropriation équitable des bénéfices du numérique au service du développement durable, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, M. Al Dardari a salué le rôle de leadership du Maroc dans le domaine numérique à l’échelle régionale, estimant que le choix du Royaume pour abriter ce centre régional consacre les réformes ambitieuses entreprises en matière de digitalisation, et témoigne de sa capacité à transmettre son expertise à son environnement régional.

Le responsable onusien a souligné que le PNUD aspire à élargir les perspectives de coopération avec le Royaume, à travers le renforcement du partenariat stratégique, notamment dans les domaines avancés liés à l’intelligence artificielle, à la modernisation de l’administration publique et à l’élaboration de nouveaux modèles de gouvernance institutionnelle.

“Nous considérons le Maroc comme un pays pionnier et un pôle d’excellence en matière d’intelligence artificielle, de digitalisation et d’innovation administrative, au service de tous les citoyens. Nous souhaitons capitaliser sur cette expérience exemplaire pour en faire bénéficier l’ensemble de la région et du contient africain, dans la continuité du rôle historique que joue le Royaume”, a-t-il affirmé.

Le centre “Morocco Digital for Sustainable Development”, dont l’inauguration officielle est prévue en septembre prochain à l’occasion de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, se positionnera comme une plateforme régionale de référence dédiée à la co-construction et à la diffusion de solutions numériques durables dans divers domaines tels que la healtech, le climat, les énergies renouvelables, l’edtech, la cybersécurité, l’agritech, et la fintech.

Ce centre régional contribuera également à consolider la position du Maroc en tant que hub de l’innovation numérique dans les régions arabe et africaine, reflétant ainsi son rôle croissant dans le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des technologies de pointe et réaffirmant son engagement en faveur du développement durable à l’échelle régionale.

LR/MAP