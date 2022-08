Abdellatif Miraoui assure que son département s’activera à rapatrier les compétences marocaines à l’étranger

Partager Facebook

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui a assuré, jeudi à Rabat, que son département s’emploiera à rapatrier les compétences marocaines évoluant à l’étranger et ce, en réponse aux hautes orientations royales contenues dans le Discours royal adressé par le Souverain à la nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple.

L’annonce a été faite lors d’une point de presse conjoint avec le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue du conseil hebdomadaire du gouvernement. Il a, à cette occasion, noté que la formation du capital humain exige des compétences marocaines d’ici et d’ailleurs et ce, en vue de tirer vers le haut l’enseignement dans les universités marocaines.

Tout en faisant remarquer que l’actuel statut régissant le corps des enseignants ne permet pas d’intégrer des universitaires exerçant à l’étranger, le ministre a indiqué que cette option sera possible dès l’entrée en vigueur du nouveau statut en préparation.

À propos justement de ce nouveau statut régissant le corps des enseignants-chercheurs, M. Miraoui avait annoncé lors de cette même conférence de presse que son élaboration est dans sa phase finale et que le texte, fruit d’un consensus avec le syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sera fin prêt dans deux ou trois semaines au plus tard.

