6è Commission Nationale des Investissements | 56 projets approuvés pour 134 MMDH

La 6ème Commission Nationale des Investissements (CNI), réunie mardi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé 56 projets d’investissement d’un montant global de 134 milliards de dirhams (MMDH).

Ces projets devraient permettre la création de près de 28.000 emplois, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement, rappelant que cette Commission est instituée par la nouvelle Charte de l’Investissement, opérationnelle depuis mars 2023, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, la commission a approuvé 48 projets de conventions et 4 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle charte de l’investissement, détaille le communiqué, précisant que ces 52 projets approuvés portent sur un montant global de près de 113 MMDH, dont 24 MMDH d’investissements privés, permettant la création de près de 18.000 emplois, dont 10.000 directs et 8.000 indirects.

La Commission n°6 a également approuvé 4 projets à caractère stratégique dans les secteurs de la mobilité électrique, de l’industrie des énergies renouvelables et du dessalement d’eau de mer dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Casablanca-Settat pour un montant de 21 MMDH en permettant la création de près de 10.000 emplois directs et indirects.

Par ailleurs, la Commission nationale des investissements a procédé à l’examen de 3 projets supplémentaires en vue de l’octroi du caractère stratégique. Ces projets, dont le montant global totalise 14 MMDH, permettront la création de près de 38.000 emplois directs et indirects dans les secteurs du textile, de la mobilité électrique et des télécommunications.

Les investissements approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 32 provinces et préfectures dans les 12 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Fès, Meknès, Ifrane, M’diq-Fnideq, Larache, Boujdour, Khouribga, Essaouira, Safi, Taroudannt, Errachidia, Nador, Oued Ed-Dahab et El Haouz.

Ces projets concernent 19 secteurs d’activité, dont les télécommunications, les énergies renouvelables, le tourisme, les matériaux de construction, l’industrie électrique, l’industrie ferroviaire, la santé, l’agroalimentaire, ainsi que la logistique, la chimie-parachimie, le textile, l’automobile, la plasturgie et l’outsourcing.

Le secteur du tourisme est le principal pourvoyeur d’emplois des projets approuvés lors de cette CNI dans le cadre du dispositif principal avec 19% du total, suivi du secteur des matériaux de construction à hauteur de 18%, du secteur de la santé 15% et celui de l’agroalimentaire 8%.

“Tel que formulé dans le projet de loi de finances 2025, le soutien de l’investissement privé et la création d’emplois sont une des priorités du gouvernement et que l’ensemble des acteurs concernés demeurent mobilisés pour pérenniser la dynamique enclenchée depuis la mise en place de la nouvelle charte de l’investissement conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste”, a déclaré le Chef du gouvernement lors de cette réunion, cité par le communiqué.

Cette 6ème commission, qui bat de nouveaux records en termes de montant d’investissement et de création d’emplois, confirme la dynamique de l’investissement privé dans le Royaume et démontre les impacts positifs de la nouvelle Charte.

