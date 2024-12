Pêche Maritime | Signature d’un MoU pour l’inclusion économique des femmes

Partager Facebook

Le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime et ONU Femmes au Maroc ont procédé, mardi à Rabat, à la signature d’un mémorandum pour le lancement du projet “Appui à l’inclusion économique des femmes œuvrant dans le secteur de la pêche”.

Paraphé par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, et la représentante d’ONU Femmes au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, ce mémorandum s’inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir et encourager l’autonomisation économique des femmes opérant dans le secteur halieutique, conformément aux Hautes Orientations Royales et aux axes définis dans le cadre de la stratégie Halieutis.

Intervenant à cette occasion, Mme Driouich a souligné que ce mémorandum reflète l’engagement des deux parties à promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du rôle des femmes dans le secteur de la pêche maritime.

L’intégration des principes d’égalité et d’équité dans le secteur de la pêche maritime ne bénéficie pas seulement aux femmes, mais contribue également à la durabilité et à la prospérité de ce secteur dans son ensemble, a-t-elle fait observer, mettant en avant le “rôle crucial de la femme dans l’inclusion économique et dans la chaine de valeur de la pêche”.

La mise en place de ce projet, doté d’un appui financier de 80.000 euros octroyé par le gouvernement des Iles Baléares, marquera un moment fort pour consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives en faveur de l’autonomisation des femmes dans le secteur de la pêche, a dit Mme Driouich.

Pour sa part, Mme Noussairi a rappelé que ce projet s’inscrit pleinement dans les engagements du Maroc en faveur de l’égalité de genre et de la promotion des droits humains des femmes.

“Il vise à leur fournir les ressources nécessaires pour jouer un rôle actif dans la gestion des ressources maritimes et l’intégration de chaînes de valeur durables”, a-t-elle relevé, soulignant l’importance des initiatives de renforcement des capacités, notamment en matière d’accès au financement et de réduction de la fracture numérique.

Ces actions, a-t-elle poursuivi, permettront aux femmes bénéficiaires de diversifier leurs activités économiques et de devenir actrices du développement de leurs communautés.

Le projet, dont la première phase sera mise en place pour une durée d’une année dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, permettra de répondre aux besoins relatifs à l’accès, à la sécurité alimentaire et à la gestion optimisée des ressources halieutiques fondamentales.

Il vise, également, à doter les femmes pêcheurs de technologies modernes pour devenir des agents économiques clés de changement sur leur territoire, à travers l’amélioration de leur situation socio-économique et le renforcement de leurs capacités par le biais de la formation et la réalisation des activités génératrices de revenus.

LR/MAP