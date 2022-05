Un dirigeant palestinien salue le soutien du Royaume du Maroc sous la conduite de SM le Roi à la résistance du peuple palestinien

Partager Facebook

Le Secrétaire général du Congrès national populaire d’Al-Qods, le général Bilal Al-Natsheh, a salué le soutien apporté par le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cause palestinienne et au peuple palestinien, notamment à Al-Qods, dans le but de consolider sa résistance.

Lors de sa rencontre le week-end dernier à Ramallah avec l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Etat de Palestine, M. Abderrahim Meziane, M. Al-Natsheh a mis en avant la forte relation fraternelle unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et le président palestinien, Mahmoud Abbas, les rôles mutuels dans la défense de la cause palestinienne et d’Al-Qods et le soutien à la résistance de son peuple pour faire face aux plans israéliens de judaïsation.

Au cours de l’entrevue, les deux parties ont affirmé que la ville d’Al-Qods n’est pas sujette à négociation ou au chantage, et que son sort n’est décidé que par négociation politique sous supervision internationale. Elles ont également souligné que la préservation du statu quo historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa et du reste des Lieux saints islamiques et chrétiens constitue une ligne rouge et que lui porter préjudice signifie plonger toute la région dans un conflit et une guerre de religion aux conséquences néfastes.

Les deux responsables ont discuté, lors de la réunion, des derniers développements politiques et sur le terrain dans les territoires palestiniens à la lumière de l’agression continue de l’occupation contre le peuple palestinien dans tous les territoires palestiniens.

À cet égard, M. Al-Natsheh a passé en revue l’escalade de la situation dans la ville d’Al-Qods, en particulier les préparatifs israéliens pour la soi-disant “marche des médias” que les groupes de colons prévoient d’organiser au cours de la semaine prochaine, avertissant que “de telles provocations israéliennes sont susceptibles de maintenir l’état de tension, de confrontation et d’instabilité dans la Ville Sainte”.

Il a également évoqué les conditions économiques des habitants de la Ville Sainte qui souffrent du blocus à tous les niveaux, et la situation dans la mosquée Al-Aqsa.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a souligné la profondeur des relations existant entre le Maroc et la Palestine, insistant sur l’importance de poursuivre la coopération étroite entre les deux parties à même de servir les causes communes.

Il s’est attardé aussi sur le rôle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant du Comité Al-Qods, qui continue de fournir l’assistance nécessaire et le soutien continu pour appuyer la résistance des Maqdessis dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture et diverses affaires sociales.

M. Meziane a mis en exergue la nécessité de communiquer avec les institutions de l’Agence à Al-Qods et de coordonner avec elles dans les domaines susmentionnés, pour le bien de la cause palestinienne en général et de celle d’Al-Qods Al-Charif en particulier.

