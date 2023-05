Ukraine | Attente d’une contre offensive

Partager Facebook

Une défense sur plus de 800 kilomètres, parfois sur trois lignes en profondeur et beaucoup d’hommes pour tenir. La Russie se prépare à une contre-offensive ukrainienne dont l’issue sera décisive pour la suite du conflit.

Les attaques ukrainiennes se heurteront donc à plusieurs rideaux successifs. «Le but pour les Russes, c’est d’encaisser le coup», résume Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES). «Dans le deuxième rideau, l’attaquant a tendance à s’engluer et même s’il passe, le troisième est franchement compliqué». Le lieu de la contre-offensive pourrait ne pas être encore décidé. Et ça peut être précédé «d’un leurre, avec une attaque de petite échelle» pour que les Russes se défendent contre «ce qui n’est pas l’attaque principale».

À Moscou, Vassily Kachine, de l’Université nationale HSE, évoque comme options la région de Bakhmout, théâtre de violents combats depuis des mois et le sud. «Les données dont nous disposons sont très limitées», admet-il.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine a pronostiqué une contre-offensive pour le jour où ses combattants auront pris Bakhmout, pointant la date du 9 mai, commémoration de la victoire russe sur l’Allemagne nazie. Cela explique peut-être l’accélération diplomatique chinoise. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a salué le premier appel entre les Présidents chinois Xi Jinping et ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est très important que la Chine parle à l’Ukraine. Je veux rappeler que nous voulons tous la paix (…).

Mais tout le monde doit bien comprendre qu’il ne doit pas s’agir de n’importe quelle» paix, a déclaré le responsable espagnol, en déplacement à Bogota, en Colombie. «Ce n’est pas la paix de celui qui est contraint de se rendre face à une invasion brutale, ce doit être une paix juste, qui reconnaisse les droits du peuple ukrainien», la «souveraineté» et «l’intégrité des frontières» de l’Ukraine, a souligné le diplomate.

P. Zehr