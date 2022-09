Trésor | Besoin entre 7 et 7,5 MMDH en septembre

Le besoin prévisionnel du Trésor en septembre 2022 varie entre 7 et 7,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

“La Direction du Trésor et des Finances Extérieures porte à la connaissance des investisseurs que le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de septembre 2022 portera sur un montant se situant entre 7 et 7,5 MMDH”, fait savoir la Direction dans un communiqué.

En août, le besoin prévisionnel du Trésor oscillait entre 12 et 12,5 MMDH.

