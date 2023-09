Travaux préparatoires intenses menés par le Maroc pour préparer la 160-ème session du Conseil de la Ligue arabe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En préparation de la 160-ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, sous la présidence du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a participé à une réunion de l’instance de suivi de la mise en œuvre des décisions et engagements au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui comprend la Troïka du Sommet arabe actuel, futur et précédent, et la Troïka du Conseil ministériel qui comprend la Libye, l’Egypte et le Maroc en plus du secrétaire général de la Ligue arabe.

La participation de M. Nasser Bourita a été aussi marquante à la réunion du Comité ministériel de soutien à l’Etat de Palestine, chargé d’agir au niveau international afin de soutenir les efforts de la Palestine pour obtenir plus de reconnaissance, devenir membre à part entière des Nations Unies, exiger la tenue d’une conférence internationale de paix et assurer une protection internationale pour le peuple palestinien.

Le ministre a également participé avec la même efficacité à la réunion du Comité ministériel chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures illégales israéliennes dans la ville occupée d’Al-Qods, lors de laquelle M. Bourita a souligné le rôle du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les projets mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, l’organe exécutif du Comité, au profit d’A-Qods et de ses habitants.

A noter qu’une délégation de hauts responsables marocains a également participé aux réunions des commissions régulières : la commission financière et administrative, la commission juridique, la commission économique et la commission sociale et culturelle, suivies d’une réunion des délégués permanents sous la présidence de l’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.

La délégation avait participé, du 27 au 31 août 2023, aux travaux du Conseil économique et social, au niveau ministériel, dans sa 112ème session qui a adopté un ensemble de décisions qui ont été soumises au Conseil des ministres des Affaires étrangères sous le présidence du Maroc.

La délégation comprenait l’ambassadeur du Royaume au Caire et Représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, l’ambassadeur directeur du protocole, Anas Khales, le Directeur de l’Orient, du Golfe et des organisations arabes et islamiques, Fouad Akhrif, le chef de division des Organisations Arabes et Islamiques, Abdelali Al-Jahed, le représentant permanent adjoint, Hicham Ould Sallay, la responsable de la Division du partenariat au ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Leïla Basdaki, la cheffe de Division des relations avec le monde arabe à la direction du Trésor et des finances extérieures au ministère de l’Economie et des Finances, Rokaya Ouakrim, et la responsable du Service des accords multilatéraux à la direction des affaires juridiques et des traités au ministère des Affaires étrangères, Adila El-Wardi.

LR/MAP