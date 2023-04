Transport ferroviaire | Rabat et Séoul pour le renforcement de leur coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La coopération dans le domaine ferroviaire a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et l’ambassadeur de la République de Corée du Sud au Maroc, Keeyong Chung.

Au début de cette rencontre, les deux parties ont salué l’excellence des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine du transport et de la logistique, et ont exprimé la volonté de Rabat et Séoul d’œuvrer à la promotion de ces liens.

Au cours de cette réunion, les deux responsables ont examiné les moyens de développement de la coopération bilatérale entre le Maroc et la Corée dans les domaines de l’industrie ferroviaire et de la grande vitesse.

Ils ont également discuté des moyens de renforcer les capacités entre les deux pays dans le domaine du transport durable, ainsi que des investissements dans les infrastructures connexes.

Dans une déclaration à la presse, M. Abdeljalil a affirmé que les discussions ont concerné particulièrement l’industrie ferroviaire et les lignes à grande vitesse, ajoutant que le Maroc et la Corée accordent un intérêt particulier à la protection de l’environnement dans le secteur du transport.

De son côté, M. Chung, qui a été accompagné d’une importante délégation de son pays, a indiqué que les entretiens ont porté sur le renforcement des capacités et la promotion de l’économie verte.

A cette occasion, le diplomate sud-coréen a adressé une invitation à M. Abdeljalil pour effectuer une visite de travail en Corée, dans la perspective de développer les moyens de coopération dans lesdits domaines.

A l’issue de cette rencontre, les deux parties sont convenues d’œuvrer conjointement au renforcement des liens de coopération, en approfondissant les concertations et les rencontres entre les experts des deux pays, ainsi que l’investissement dans le transport durable et l’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines du transport et de la logistique, tout en bénéficiant de l’expérience coréenne dans le domaine de l’industrie ferroviaire.

LR/MAP