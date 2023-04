Signature à Rabat d’un programme de partenariat pour le soutien à l’égalité entre les sexes au Maroc

Partager Facebook

Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Maroc ont signé, mardi à Rabat, un programme de partenariat pour la période 2023-2025, intitulé « Tanssiq al Moussawat ».

Paraphé par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et la Représentante d’ONU Femmes au Maroc, Leila Rhiwi, cet accord de partenariat a pour objectif d’accompagner et consolider les efforts du ministère en matière de suivi de la mise en œuvre des engagements gouvernementaux en faveur de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes.

Il s’agit aussi de l’autonomisation économique des femmes en mettant l’accent sur le potentiel de l’économie des soins en tant que secteur productif favorisant une économie inclusive et transformatrice, de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles, plus spécifiquement la violence dans l’espace public et la cyber-violence, et de la politique familiale en faveur de l’implication des hommes dans les soins et les responsabilités domestiques.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion des droits et conditions de la femme au Maroc et dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux du pays, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF–CEDAW).

Il vient en appui aux priorités du pays en matière d’égalité de genre, notamment le Plan Gouvernemental de l’Egalité PGE 3 (2023-2026) et la stratégie du Ministère « GISSR pour un développement social inclusif, innovant et durable » 2022-2026.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a mis l’accent sur l’importance de ce partenariat, qui comprend plusieurs axes se rapportant au suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux du Maroc, principalement la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notant dans ce sens la mise en œuvre du troisième plan gouvernemental dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la parité à l’horizon 2035.

L’accompagnement concernera également la mise en œuvre des engagements du ministère, notamment en ce qui concerne le programme pour l’autonomisation et le leadership, c’est-à-dire l’autonomisation économique des femmes, évoquant le programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans l’espace public.

L’accord s’inscrit dans le cadre du soutien à l’économie des soins en tant que nouvelle économie visant la libération du temps des femmes et la création d’opportunités d’emploi, se référant aux politiques publiques dans leur relation avec l’accompagnement de la famille dans la socialisation et l’appropriation d’une culture d’égalité au sein du foyer familial, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Mme Rhiwi a affirmé que ce partenariat comprend plusieurs axes, dont ceux liés à la mise en œuvre et au suivi de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif y afférent.

Elle a évoqué la stratégie « Gissr » du ministère, notamment l’adaptation des lois marocaines aux normes internationales et à la Constitution du Royaume, dans le volet lié aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, abordant dans ce sens la question de l’autonomisation économique des femmes, les stéréotypes et la culture de l’égalité entre les femmes.

Ce partenariat est aligné au Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027 (CCDD), plus particulièrement l’axe stratégique 1 « Transformation économique, inclusivité, et durabilité » et l’axe stratégique 3 « Inclusion et protection sociale ».

Il s’articule également autour de l’ensemble des résultats du Plan Stratégique d’ONU Femmes 2023-2027, tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme du développement durable à l’horizon 2030 et de ses objectifs.

LR/MAP