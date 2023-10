Séisme d’Al Haouz | Attribution, du 6 au 16 octobre, de la 1ère tranche des aides financières aux familles touchées

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, lundi à Rabat, la 5ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits par le séisme.

En application des Hautes Instructions Royales, il a été décidé de démarrer l’attribution des aides d’urgence fixées à 2.500 Dirhams mensuels pendant une année, au profit des familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés, et ce, à compter du 6 octobre et jusqu’au 16 octobre courant, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Les familles affectées par le séisme, qui n’auraient pas perçu les aides financières durant la période précitée, auront la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales concernées en vue de les examiner et de statuer à leur propos, précise le communiqué.

La commission a également décidé de lancer l’opération de mise à niveau et d’élargissement des routes, qui portera dans une première tranche sur les travaux d’ouverture et d’élargissement de la route reliant Ouirgane à Tlat N’Yacoub et de la route reliant Tizi N’tasset et Tafoughalet, et d’entamer l’attribution des aides aux agriculteurs pour la reconstitution du cheptel national, ainsi que la subvention de l’orge et des aliments composés dans les zones sinistrées, relève la même source.

Il a, par ailleurs, été décidé la mise en œuvre immédiate et de manière convergente des projets de reconstruction à caractère urgent à travers le lancement des études architecturales et techniques qui portent notamment sur la reconstruction et la mise à niveau de plus de 1.000 écoles, la mise à niveau de 42 centres de santé de proximité, les actions d’étaiement des sites historiques et sur le renforcement et la restauration des mosquées, Zaouias et mausolées.

En vue d’assurer le suivi et le financement de ces projets qui concernent les secteurs de l’enseignement, de la santé, de l’équipement, de l’habitat, de la culture, du tourisme, de l’agriculture et des Habous, il a été décidé d’ouvrir des crédits de 2,5 milliards de dirhams à travers le Fonds spécial consacré à la gestion des impacts du séisme (126), afin de procéder à sa mise en œuvre immédiate, note la même source.

Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont affirmé que le gouvernement, conformément aux Hautes Instructions Royales, s’attèle avec détermination à mettre en œuvre le programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, précisant que le gouvernement a effectivement entamé la mise en œuvre des projets urgents.

Le Chef du gouvernement a appelé les différents départements concernés à poursuivre leur forte mobilisation pour une mise en œuvre rapide et optimale des différents axes du programme intégré, lequel permettra, au-delà du traitement des retombées du séisme et de la reconstruction, d’opérer un saut qualitatif sur la voie du développement économique, social et culturel des populations des régions sinistrées, conclut le communiqué.

