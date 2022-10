Santé et Protection Sociale | Le Budget du ministère de la Santé augmenté de près de 20%

Partager Facebook

Le budget du ministère de la Santé et de la Protection Sociale connaitra une augmentation en 2023, passant à 28,12 milliards de dirhams (MMDH) contre 23,54 MMDH en 2022. Soit une hausse de 4,58 MMDH (+19,5%).

Dans le cadre des efforts pour la refonte du système de santé, en accompagnement du chantier Royal de généralisation de la protection sociale, le gouvernement s’engage à continuera de mobiliser des ressources importantes au profit du ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

Pour répondre aux besoins en ressources humaines du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, ainsi qu’à ceux des Centres Hospitaliers Universitaires, notamment en personnel médical et paramédical, 5.500 postes budgétaires leur seront accordés au titre du PLF 2023, portant ainsi le total des créations sur la période 2017-2023, à 36.117 postes budgétaires dont 30.000 postes au profit du département de la Santé.

Parallèlement, l’année 2023 sera marquée par la mise en œuvre de plusieurs actions, visant à poursuivre la refonte du secteur de la santé. Outre la réalisation de nouvelles opérations dans le cadre du projet de réhabilitation des Etablissements de Soins de Santé Primaires (ESSP) au niveau national dans la perspective de l’entrée en vigueur d’une couverture sanitaire universelle. Mais aussi la mise en service en 2023 de plusieurs hôpitaux qui sont en cours d’achèvement, tels que CHP Al Hoceima, Hôpital de jour d’Ifrane, CHP de Kénitra, Hôpital de proximité d’Erfoud, Hôpital de proximité de Tamesna.

Est également prévu le renforcement de l’offre de soins hospitaliers et l’amélioration de l’accès aux soins à travers la poursuite des travaux de construction et l’équipement des nouveaux CHU de Rabat, d’Agadir, de Laâyoune et le lancement du projet de construction et d’équipement du nouveau CHU d’Errachidia.