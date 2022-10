EEP | 140,5 MMDH d’investissements programmés pour 2023 !

Partager Facebook

Les investissements prévus par les établissements et entreprises publics (EEP) devraient atteindre 140,5 milliards de dirhams (MMDH) durant l’année prochaine, en croissance de 41% par rapport aux investissements actualisés de 2022, selon le rapport sur les EEP accompagnant le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023.

Ces investissements seront principalement le fait du groupe OCP avec 55,43 MMDH, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) avec 12,69 MMDH et MASEN avec 7 MMDH, dont l’investissement total représente 53% du volume prévu pour l’ensemble des EEP, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Ainsi, plus de 78% des prévisions relèvent des EEP du périmètre à gestion stratégique, fait remarquer la même source, ajoutant que pour 2024 et 2025, le secteur des EEP prévoit une diminution par rapport aux investissements prévus en 2023, en enregistrant des montants respectifs de 127,91 MMDH et 106,81 MMDH, dont une quote-part de plus de 72% prévue d’être réalisée par les EEP du périmètre de l’Agence.

Et de rappeler qu’en 2022, les investissements actualisés des EEP totalisent un montant de près de 99,53 MMDH, en progression de 8% comparativement aux prévisions initiales de la loi de finances 2022 (99,12 MMDH).

Cette hausse s’explique par les décisions prises, ultérieurement, lors des discussions budgétaires et des travaux des organes délibérants des EEP.

S’agissant de la répartition régionale des investissements des EEP en 2023, elle fait état d’une augmentation des parts des régions Casablanca-Settat et Marrakech-Safi de 3 points (pts) à 27% et de 2 pts à 16%, respectivement.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima marquera, en revanche, une régression de 3 pts à 7%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (18%). Tandis que les parts d’investissements des autres régions n’afficheront que de légères variations ne dépassant pas 1 point.