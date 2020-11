RSE | LafargeHolcim dresse le bilan de son programme “N’Bniouw l’7ayat”

Partager Facebook

LafargeHolcim a présenté lors d’un webinaire, organisé mardi 10 novembre 2020, les chiffres clés relatifs à son programme de développement durable baptisé “N’bniouw l’7ayat”.

LafargeHolcim a ainsi annoncé qu’en 2019, 110.000 personnes ont bénéficié de son programme RSE, 414 hectares d’arbres ont été réhabilités, 218.000 tonnes de déchets ménagers ont été consommés, alors que le taux d’utilisation d’énergie verte du groupe a atteint 80%. Le programme RSE de LafargeHolcim se compose de 4 volets: l’éducation, la santé, l’employabilité et le développement local.

Soutien scolaire

Concernant le volet éducation, 14.000 élèves ont bénéficié du soutien de LafargeHolcim à la rentrée 2020 et ce, dans 100 écoles. Il s’agit, entre autres, d’un soutien scolaire pour les élèves en transition (brevet et bac), du parrainage des élèves méritants dans les écoles à côté des usines du groupes, de l’amélioration de l’infrastructure des écoles et de la distribution d’équipements scolaires aux élèves.

Amélioration de l’accès à l’eau potable

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie due au nouveau Coronavirus (Covid-19), le groupe a également amélioré l’accès à l’eau au sein d’écoles, a sensibilisé les élèves aux gestes barrières et a distribué des masques et gels hydro-alcooliques.

Mobilisation de caravanes médicales

Concernant le volet sanitaire, des caravanes pour la détection de maladies spécifiques sont mises en place. Elles font également le suivi de l’état de santé de ses bénéficiaires. Le groupe a également mis à disposition des dispensaires, l’équipement médical dont ils avaient besoin. Au total, 35.900 personnes ont bénéficié de ce volet du programme RSE en 2019.

Développement des compétences

S’agissant de l’employabilité, LafargeHolcim contribue au développement des compétences en accompagnant l’OFPPT et l’INDH dans l’insertion professionnelle des jeunes. D’autre part, le groupe encourage la création de coopératives et de PME. Ce volet du programme compte 2.300 bénéficiaires en 2019. Enfin, du côté du développement local, la groupe a mis en place des zones vertes autour de ses usines, a amélioré l’accès à un village ainsi que l’accès à l’eau dans plusieurs zones. Ce volet compte 41.000 bénéficiaires en 2019.

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada – Positive Impact – fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l’environnement.

