Résultat de l’adjudication du 25 juillet | Souscription de BdT pour 2,065 MMDH

Un montant de 2,065 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi face à une offre de 5,368 MMDH, lors de l’opération d’adjudication du mardi 25 juillet, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s’agit de bons du Trésor de maturités 10 ans et 20 ans, portant respectivement sur 1,73 MMDH et 335 millions de dirhams, au taux de 4,219% et 4,975%, précise la DTFE dans un communiqué.

La date de règlement des bons souscrits interviendra le 31juillet, selon la même source.

LR/MAP