Recherche scientifique | L’ENCG de Dakhla et de Casablanca scellent un partenariat

Une convention de partenariat a été signée récemment entre l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) à Dakhla et l’ENCG de Casablanca, en vue d’établir des relations de partenariat et de coopération en matière pédagogique et de recherche scientifique.

Signée par le directeur de l’ENCG de Dakhla relevant de l’Université Ibn Zohr, Aziz Sair et le directeur de l’ENCG de Casablanca relevant de l’Université Hassan II, Ismail Kabbaj, cette convention qui est la première du genre dans le réseau des écoles nationales de commerce et de gestion, vise à développer, sur une base de réciprocité, des rapports de coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans des domaines d’intérêt mutuel.

Elle est ouverte aux enseignants, aux chercheurs et aux autres collaborateurs qui voient un intérêt à développer des projets de coopération.

En vertu de cette convention, l’ENCG de Dakhla et de Casablanca organisent des colloques et des rencontres scientifiques, participent à des projets de coopération internationale et partagent les bases de données et de savoir-faire dans l’objectif de publications communes (articles, livres, études de cas, …).

Les parties s’engagent également à renforcer les échanges d’enseignants-chercheurs, d’experts et de doctorants ou de docteurs pour une durée déterminée, que ce soit en matière d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle, en accord avec les composantes respectives des établissements concernés.

En matière pédagogique et scientifique, leur partenariat consiste à élaborer ensemble des filières de formation et à établir un programme d’échange des étudiants entre les deux institutions pour une durée d’un semestre, à même de créer des possibilités d’échange des enseignants-chercheurs.

Depuis sa création en 2016, l’ENCG de Dakhla, le dernier fleuron du réseau des ENCG qui compte désormais 12 Écoles, se positionne en tant que partenaire majeur des acteurs socio-économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab.

LR/MAP