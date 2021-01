Rabat-Salé-Kénitra | Distribution de tablettes aux élèves du monde rural (AREF)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Académie régionale d’éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra a organisé, récemment, une rencontre régionale consacrée à la distribution de tablettes numériques au profit des élèves des établissements d’enseignement du monde rural.

Cette opération a été initiée en partenariat avec la Rabita mohammadia des oulémas et l’Organisation internationale pour le développement dans le but de mettre en œuvre le programme “d’appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risque”.

L’académie a indiqué, dans un communiqué, que cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre pour l’éducation et la formation 51-17 et de l’application du plan d’action régional annuel pour l’éducation sous le signe “pour une école renouvelée, équitable, citoyenne et inclusive” s’est déroulée dans le plein respect des règles et exigences pour la prévention du Covid-19.

Elle a été marquée notamment, par des interventions valorisant le partenariat et leur importance ainsi que le projet en lien avec la mise en œuvre des différents axes, mesures et procédures de l’application des dispositions de la loi-cadre 51-17.

Les intervenants se sont également arrêtés sur les résultats pédagogiques positifs du projet et l’augmentation des indicateurs de réussite, soulignant l’importance d’organiser des ateliers pour bien s’informer sur les composantes du kit du projet, fait savoir la même source.

Au terme de cette réunion, les tablettes numériques ont été remises aux élèves avec un appel lancé pour prendre toutes les mesures administratives, pédagogiques et sanitaires nécessaires afin d’éviter la propagation de la pandémie.

LR/MAP