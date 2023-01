Rabat | Nadia Fettah rencontre les représentants du collectif “Mounassafa Daba”

Partager Facebook

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a rencontré, lundi à Rabat, des représentants du collectif « Mounassafa Daba » (Parité maintenant).

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le bilan et les perspectives du projet du collectif, ainsi que les efforts déployés par le ministère de l’Économie et des Finances dans la promotion de l’approche « Genre », indique le ministère sur son site web.

Le collectif « Mounassafa Daba » est une initiative citoyenne formée par plusieurs associations de défense des droits des femmes et des droits humains, de dirigeants de partis et de syndicats, d’associations de la société civile, de chercheurs, de femmes et d’hommes des médias, d’artistes et d’intellectuels défendant les droits des femmes. Cette initiative vise à promouvoir la présence des femmes dans les domaines politique, économique, social, culturel et environnemental.

LR/MAP