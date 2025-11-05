Programme “Nasmaa” de la Fondation Lalla Asmaa, l’histoire d’un modèle marocain qui rayonne dans le monde

Chaque année, des centaines d’enfants naissent sans entendre le monde. Dans la plupart des pays, ce diagnostic bouleverse une vie. Au Maroc, il change désormais un destin.

Grâce à la Fondation Lalla Asmaa, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, un modèle inédit d’inclusion a vu le jour : un parcours global qui accompagne chaque enfant, de la détection précoce à la réussite universitaire. Il s’agit d’un modèle complet médical, éducatif et social porté par la Fondation Lalla Asmaa, indique un communiqué de la Fondation.

Tout commence par une opération : l’implant cochléaire, un appareil électronique qui, inséré sous la peau, capte le son et le transforme en signaux transmis directement au nerf auditif. Ce n’est pas une audition naturelle, mais une porte ouverte sur la parole, la musique et la vie.

Engagée depuis plusieurs décennies auprès des enfants atteints de surdité, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a, au cours des trois dernières années, donné une impulsion décisive à cette cause, précise le communiqué.

Sous son impulsion, la Fondation Lalla Asmaa s’est structurée, professionnalisée et dotée de moyens techniques, médicaux et pédagogiques modernes. C’est durant cette période que le modèle marocain a connu son essor, que les structures se sont multipliées et que le miracle de l’implant s’est imposé dans tout le Royaume.

Aujourd’hui, 850 enfants marocains ont été opérés et accompagnés dans ce cadre. Le réseau de la Fondation s’appuie sur le centre de diagnostic de Rabat, trois écoles inclusives (Rabat, Tanger, Meknès), et prévoit trois nouvelles ouvertures à Fès, Fkih Ben Salah et Marrakech.

En moyenne, 400 enfants sont suivis chaque année. Plusieurs d’entre eux poursuivent aujourd’hui des études supérieures, avec 11 masters et 2 doctorats déjà soutenus.

Derrière ces chiffres, il y a une présence : celle de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa. Engagée personnellement en faveur de la cause des enfants sourds, Son Altesse Royale suit de près chaque dossier, s’informe des nouvelles technologies, observe les méthodes d’apprentissage, des classes maternelles jusqu’aux cursus universitaires.

Son implication quotidienne témoigne d’une conviction profonde de Son Altesse Royale: l’inclusion est un droit, pas une faveur.

En 2022, ce savoir-faire a donné naissance au programme “Unis, on s’entend mieux”, qui fédère désormais 21 pays à travers l’Afrique, la région MENA et l’Amérique latine, souligne la même source.

Ce programme prolonge la mission de la Fondation : partager les compétences, former les équipes, et offrir à chaque enfant le droit d’entendre, d’apprendre et de grandir. Il s’inscrit dans la continuité de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’un Maroc inclusif, solidaire et tourné vers l’Afrique.

C’est ce modèle marocain, fort de cette accélération exceptionnelle, que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa partage aujourd’hui à Nairobi. Un modèle qui inspire, relie et fait grandir toute une génération, conclut le communiqué.

LR/MAP