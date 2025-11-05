Nairobi | Signature d’un MoU entre la Fondation Lalla Asmaa et la “Voice of Children Foundation”

Partager Facebook

La Fondation Lalla Asmaa, présidée par SAR la Princesse Lalla Asmaa, et la “Voice of Children Foundation”, présidée par Son Excellence Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya, ont signé, mercredi à Nairobi, un mémorandum d’entente marquant une nouvelle étape de la coopération médico-humanitaire entre le Maroc et le Kenya.

Cet accord s’inscrit en droite ligne de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire, inclusive et multidimensionnelle.

Il scelle une alliance de vision et d’action, portée par l’engagement de Son Altesse Royale et de Mme Rachel Ruto, qui partagent la même conviction : faire de l’inclusion auditive un droit universel pour chaque enfant, quel que soit son pays de naissance, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

Au cours de cette cérémonie de signature, des prières ont été élevées par un imam et un prêtre kényans pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Kenya, ainsi que pour le développement d’une relation durable et fructueuse entre les deux pays.

Un partenariat structuré et équilibré

Le mémorandum prévoit la prise en charge de 100 enfants atteints de surdité profonde, dont 70 opérés à Nairobi dans le cadre du programme “Unis, on s’entend mieux” et 30 accueillis à Rabat en 2026 pour un accompagnement chirurgical et la transmission des compétences.

La Fondation Lalla Asmaa prend en charge la fourniture et la pose des implants cochléaires, la formation des équipes médicales et orthophoniques, ainsi que le télésuivi post-opératoire, précise le communiqué.

La “Voice of Children Foundation”, pour sa part, assure la sélection des bénéficiaires, l’accompagnement des familles, la mise en place d’un centre de suivi à Nairobi et la coordination logistique avec les autorités locales.

Ce partenariat repose sur le modèle marocain, reconnu pour sa cohérence entre soins, éducation et inclusion sociale, et s’inscrit dans une dynamique durable de coopération Sud-Sud et de transfert de compétences.

Une alliance porteuse d’avenir

Lors de la cérémonie de signature, Son Excellence Madame Rachel Ruto, M. Karim Essakalli, Président Délégué de la Fondation Lalla Asmaa, et Mme Anna Cheptumo, ministre du Genre, de la Femme et des Services à l’Enfant, ont salué la portée humaine de cette coopération, soulignant la nécessité de poursuivre la mutualisation des savoir-faire africains et de renforcer la solidarité entre les peuples par des projets concrets et mesurables.

Ce mémorandum vient consolider la Mission Kenya 2025 et inscrit durablement la collaboration entre les deux pays dans le domaine de la santé auditive et de l’inclusion éducative. Il témoigne d’une ambition commune : former une génération d’enfants africains capables d’entendre, de s’exprimer et de participer pleinement à la vie sociale, conclut le communiqué.

LR/MAP