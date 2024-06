Ouverture à Rabat du 2è Sportech Summit au profit des startups

Partager Facebook

La 2è édition du Sportech Summit, un événement qui rassemble des startuppers, des experts, des investisseurs et des décideurs de l’industrie sportive, s’est ouverte mercredi à Rabat.

Ce rendez-vous, dont l’objectif est de relever les défis actuels du secteur sportif et de découvrir des solutions innovantes, ambitionne de présenter, lors de cette édition, des solutions visant à transformer l’expérience des fans et la gestion des événements sportifs.

Dans une déclaration à la MAP, le chargé de mission auprès de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), Khalid Naili a indiqué que la MDJS accompagne cette 2è édition de Sportech Summit afin de rester en accord avec sa politique et son positionnement de faire gagner le sport à travers sa politique de parrainage, de sponsoring et de partenariats.

Il a souligné que dans le cadre de la continuité de cette mission, il était évident d’adhérer aux opportunités liées à la technologie, aux startups et au sport, ajoutant que l’objectif de la MDJS consiste à apporter un soutien et une force de frappe aux projets les plus prometteurs qui permettront une avancée du sport et de la technologie qui vont désormais de pair.

M. Naili a mis l’accent sur la nécessité de se positionner sur le volet sport et technologie pour accompagner les meilleurs projets porteurs de valeur ajoutée.

Dans une déclaration similaire, Abdessamad Lahmami, program manager à Accelab, un accélérateur de startups basé à Rabat, a relevé que la 2è édition du Sportech Summit ambitionne de rassembler les écosystèmes de l’innovation dans le domaine du sport au Maroc, à travers plusieurs thématiques ayant trait au développement de l’intégration de la technologie dans le sport.

La thématique de cette édition porte sur la technologie au service de la Fan expérience des grands événements internationaux, a-t-il précisé, notant que l’importance de ce thème peut être justifiée par les préparatifs du Maroc pour organiser des rendez-vous sportifs continentaux et internationaux de grande ampleur.

L’objectif est d’accompagner les startups dans le cadre d’un programme de six mois à travers des formations et du monitoring, a-t-il fait savoir, notant que les startups les plus innovantes en matière de Sportech prendront part à un comité d’investissement leur permettant de lever des fonds pour développer leurs activités.

Le 2è Sportech Summit vise à mettre en lumière les défis de l’industrie sportive et proposer des solutions novatrices, identifier et soutenir les porteurs de projets les plus prometteurs à travers le programme d’accélération Stadium et à créer une communauté dynamique réunissant experts, investisseurs, mentors et étudiants autour de la thématique sport et technologie.

LR/MAP